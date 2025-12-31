동창생 감사관 채용 개입…이정선 광주교육감 불구속 기소
검찰, 직권남용권리행사방해 등 혐의 적용
검찰이 자신의 고교 동창생을 광주시교육청 감사관으로 채용하는 과정에 개입한 혐의를 받는 이정선 광주시 교육감을 불구속 기소했다.
광주지검 반부패·강력수사부(김진용 부장검사)는 31일 직권남용권리행사방해 등 혐의로 이 교육감을 불구속 기소했다고 밝혔다.
이 교육감은 지난 2022년 시교육청 감사관 채용 과정에서 자신의 고교 동창생인 A씨가 최종 임용후보자 2인에 포함되도록 위법·부당한 지시를 한 혐의를 받고 있다.
앞서 검찰은 지난 11일 이 교육감을 상대로 사전구속영장을 청구했으나, 법원은 방어권 보장 등을 이유로 이를 기각했다.
당시 영장 기각 직후 이 교육감은 입장문을 통해 “광주지검의 저에 대한 수사는 그 내용에서도 절차에서도 모두 문제가 있다고 지적하지 않을 수 없다”며 “이 사건은 범죄성립 여부에 대한 소명이 부족할 뿐만 아니라 절차적으로도 경찰이 불송치로 종결한 사건을 검찰이 위법하게 직접 인지한 문제가 있다고 보이기 때문”이라고 밝혔다.
한편, 감사관 채용 면접 평가에 관여한 당시 시교육청 인사팀장 B씨는 지난 24일 2심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받으며, 1심(징역 1년6개월)과 달리 실형은 면했다.
광주=이은창 기자 eun5261@kmib.co.kr
