역동적인 기운이 깃든 ‘붉은 말’의 해를 맞아 유통업계의 시선이 말띠 기업인들의 행보에 집중되고 있다. 김범석 쿠팡Inc 의사회 의장, 백종원 더본코리아 대표, 허희수 SPC그룹 사장, 이선호 CJ 미래기획그룹장은 모두 말띠다. 그러나 이들이 맞이한 새해의 풍경은 각기 다르다. 누군가는 성과를 발판 삼아 새로운 도약의 기회를 얻은 반면, 법적 리스크과 악화된 여론에 대응해야 하는 무거운 과제를 안고 출발선에 선 이들도 있다.
1978년생 김범석 의장은 현재 말띠 경영인 가운데 가장 큰 위기에 직면한 인물로 꼽힌다. 쿠팡을 국내 최대 전자상거래 플랫폼으로 키운 창업자이자 혁신 경영인으로 평가받아왔지만, 최근 개인정보 유출 사태 이후 상황이 급변했다. 사안의 심각성을 축소하려는 듯한 대응 방식과 국회 청문회 불출석, 산업재해 은폐 의혹 등이 잇따르며 경영 태도를 둘러싼 비판 여론이 거세졌다. 책임 경영을 요구하는 목소리가 커지는 가운데 미국에서는 주주 집단소송, 국내에서는 정부의 징벌적 과징금 제재 가능성 등이 거론되며 압박이 가중되는 상황이다.
1966년생인 백종원 대표의 상황 역시 녹록지 않다. 지난해 ‘빽햄’의 가격 논란을 시작으로 원산지·함량 허위 표시, 녹슨 엔진 오일 드럼통 조리, 무허가 조리기기 사용 등 기본적인 위생과 안전을 둘러싼 문제들이 잇따라 불거졌다. 여기에 초상권 일방 사용 통보와 직원 블랙리스트 운영 의혹까지 더해지며 공고했던 신뢰도가 크게 흔들렸다. 경기 침체와 수익구조 악화로 외식 프랜차이즈 산업 전반이 어려움을 겪는 상황에 백 대표는 경영 정상화와 신뢰 회복을 과제로 안고 새해를 맞은 셈이다. 최근 ‘남극의 셰프’와 ‘흑백요리사2’가 공개되면서 그의 대외적 행보에도 관심이 이어진다.
반면 승진과 조직 개편을 통해 새로운 기회를 맞은 인사도 있다. 허영인 SPC 그룹 회장의 차남인 허희수 사장은 1978년생으로, 지난해 11월 정기 인사에서 사장으로 승진하며 그룹 내 입지를 넓혔다. 미국 버거 브랜드 ‘쉐이크쉑’의 성공적인 국내 시장 안착을 이끈 그는 최근 미국 멕시칸 푸드 브랜드 ‘치폴레’의 국내 도입을 주도한 것으로 알려졌다. 올해 예정된 치폴레의 한국·싱가포르 매장 오픈이 반짝 흥행을 넘어 그룹의 장기적 성장 동력으로 자리 잡을 수 있을지가 관전 포인트다.
1990년생인 이선호 CJ 미래기획그룹장도 최근 조직 개편을 통해 6년 만에 지주사로 복귀했다. 이재현 회장의 장남인 그는 그룹 차원의 미래 성장 동력 발굴과 신사업 확대를 담당하는 컨트롤타워 역할을 맡았다. 글로벌 사업 확대 등을 배경으로 업계에서 오너가 3·4세의 경영 전면 배치가 이어지는 가운데, 이 그룹장이 실질적인 성과로 본인의 역량을 입증할 수 있을지 관심이 모인다.
이 밖에도 지난 29일 부회장으로 승진한 이병만 코스맥스 대표가 1978년생으로 말띠다. 이 대표는 기존과 같이 화장품 사업을 전담하며 연구개발(R&D)과 생산, 글로벌 고객 대응 등 화장품 사업 전반을 총괄한다. 패션업계에서는 2019년부터 그룹을 이끌고 있는 박이라 세정그룹 대표가 대표적인 여성 말띠 경영인으로 꼽힌다.
신주은 기자 june@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김범석·백종원 등 말띠 경영인…리스크 대응·성장 전략 갈림길
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사