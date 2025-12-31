연말 V리그에 들이닥친 한파…남자부 사령탑 수난 시대

왼쪽부터 마우리시오 파에스 전 우리카드 감독과 레오나르도 아폰소 전 KB손해보험 감독. 우리카드·KB손해보험 제공

지난 시즌을 앞두고 구단 역사상 첫 외국인 감독으로 부임한 그는 데뷔 시즌 4위에 그치며 7년 만에 포스트시즌 진출에 실패했다.

올 시즌에도 이날 기준 6승 12패로 6위에 머물며

박철우 우리카드 감독대행이 코치 시절이던 지난 9월 16일 전남 여수진남체육관에서 열린 2025-2026시즌 V리그 남자부 컵대회 한국전력과의 맞대결에서 경기를 지켜보고 있다. 오른쪽은 하현용 KB손해보험 감독대행이 지난해 11월 22일 경기 의정부체육관에서 열린 은퇴식에서 마이크를 잡고 팬들에게 인사하고 있는 모습. 한국배구연맹 제공(KOVO)