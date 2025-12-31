BNK금융, 김성주 부산은행장·손대진 캐피탈 대표 선임
자회사 CEO 인선 마무리, 연속성 방점
내부 육성·전문성 중심 인사 단행
리스크 관리·안정 성장 고려
BNK금융그룹이 주요 자회사 최고경영자(CEO) 인선을 마무리했다.
BNK금융지주 자회사CEO후보추천위원회는 31일 BNK부산은행과 BNK캐피탈 등 자회사 6곳의 대표이사를 확정했다고 밝혔다.
이번 인선은 ‘지속 가능한 성장과 미래 변화 추구’라는 그룹 경영 방향 아래 각 자회사의 사업 특성과 경영 여건을 종합적으로 고려해 진행됐다. 자추위는 주요 사업 실적과 경영 전략, 미래 비전, 경력과 평판 조회 결과를 토대로 리더십과 전문성, 윤리의식을 종합 평가했다고 설명했다.
부산은행 차기 은행장으로 선임된 김성주 대표는 부산은행과 BNK금융지주, 비은행 계열사를 두루 거친 내부 출신 인사로, 그룹 리스크관리와 비은행 경영 경험을 함께 갖춘 점이 강점으로 꼽힌다. 지역 기반 영업 경쟁력 강화와 수익 구조 안정화에 더해 건전성 관리와 내부통제 고도화, 디지털 금융 환경 대응과 금융소비자 보호 측면에서도 높은 평가를 받았다.
BNK캐피탈 신임 대표이사로 선임된 손대진 대표는 부산은행 여신·영업 부문을 거쳐 부행장까지 지낸 실무형 인사다. 여신 영업 전반에 대한 이해와 실행력을 바탕으로 캐피탈 업무 권역 특성을 반영한 영업력 확대와 리스크 관리 중심의 균형 성장을 이끌 적임자로 평가됐다.
아울러 BNK투자증권 신명호 대표와 BNK저축은행 김영문 대표, BNK벤처투자 정성재 대표, BNK시스템 박일용 대표는 경영 연속성과 안정적 성장을 위해 유임됐다.
자추위는 금융감독원의 지배구조 모범 관행을 반영한 경영 승계 계획에 따라 내부 육성 인재와 외부 전문 인력을 폭넓게 검토했으며, 서류 심사와 면접, 평판 조회 등 다각적인 검증 절차를 거쳐 대표이사를 선임했다고 밝혔다. 부산은행 대표이사 선임 과정에서는 임원후보추천위원회 위원장이 최종 면접에 직접 배석해 절차의 공정성과 객관성을 강화했다.
김성주 차기 부산은행장과 손대진 차기 BNK캐피탈 대표의 임기는 내년 1월 1일부터 2년간이다. 유임된 4개 자회사 대표의 임기는 내년 1월 1일부터 연말까지다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
