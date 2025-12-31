남양주 ‘왕숙 도시첨단산업단지’ 지정·승인…경제거점 도약
판교 1.7배 규모 왕숙 첨단산단 본격화
경기 남양주시 왕숙 도시첨단산업단지가 지정과 개발계획 승인을 받으며 수도권 동북부 산업·경제 거점 조성이 본격화됐다.
남양주시는 지난 30일 3기 신도시 핵심 자족시설인 ‘왕숙 도시첨단산업단지’의 지정 및 개발계획이 승인됐다고 31일 밝혔다.
이번 승인으로 남양주시는 주거 중심의 베드타운을 넘어 고부가가치 산업이 집적된 자족형 도시로 도약할 기반을 마련하게 됐다.
왕숙 도시첨단산업단지는 남양주시 진건읍 일원에 약 120만㎡, 약 36만 평 규모로 조성되며, 이는 판교 테크노밸리의 약 1.7배에 달하는 수도권 최대 수준의 도시첨단산업단지다. 시는 이곳을 ICT, 인공지능(AI), 바이오·의료기기 등 지식 기반 첨단산업 클러스터로 육성할 계획이다.
해당 산업단지는 GTX-B 노선과 지하철 9호선, 경춘선이 연결되는 트리플 역세권 입지를 갖춰 강남권 20분대, 여의도 30분대 접근이 가능하다. 이러한 교통 경쟁력을 바탕으로 국내외 선도기업 유치에 속도를 내고 있으며, 산업단지 조성 사업은 최근 ‘대한민국 100대 지역투자유망사업’으로도 선정됐다.
남양주시는 입주 기업의 부담을 낮추기 위해 산업용지를 조성원가 수준으로 공급하고, 취득세와 재산세 감면 등 각종 세제 혜택과 행정지원 패키지를 제공할 방침이다. 이를 통해 첨단기업과 앵커기업을 중심으로 한 산업 생태계 구축을 추진한다.
시는 이번 승인을 계기로 2026년 상반기부터 토지 공급과 단지 조성 공사에 착수해 2032년 준공을 목표로 사업을 추진할 계획이다. 특히 우리금융그룹의 디지털유니버스, 카카오 디지털허브, 신한금융그룹의 AI 인피니티센터 등 대규모 IT 인프라 투자가 이미 확정되면서 산업단지 조성에 탄력이 붙고 있다.
아울러 남양주시는 2026년 1월 ‘2030 기업유치 마스터플랜’을 확정해 중장기 유치 전략을 구체화하고, 같은 해 3월 실시계획 승인을 거쳐 본격적인 조성에 나설 예정이다. 이와 함께 대규모 투자유치 설명회를 열어 왕숙 도시첨단산업단지의 경쟁력을 알리고 기업 및 투자자와의 협력을 강화할 방침이다.
시 관계자는 “왕숙 도시첨단산업단지는 남양주의 미래 성장동력이 될 핵심 사업”이라며 “양질의 일자리를 창출하고 기업이 모이는 혁신 거점으로 조성해 수도권 동북부 경제 지형을 바꾸겠다”고 밝혔다.
