검찰, ‘부실복무 의혹’ 위너 송민호 불구속 기소
사회복무요원 부실 근무 의혹을 받는 그룹 ‘위너’의 송민호(32)가 재판에 넘겨졌다.
서울서부지검 형사1부(부장검사 원신혜)는 지난 30일 사회복무요원 근무 중 반복적으로 무단결근한 송씨와 그의 복무 관리 책임자인 이모씨를 병역법 위반 혐의로 불구속 기소했다고 31일 밝혔다.
송씨는 2023년 3월부터 지난해 12월까지 마포구 한 시설에서 사회복무요원으로 근무하면서 제대로 출근하지 않는 등 근무 태만 논란이 일었다. 이씨는 송씨의 근무 태만을 알면서도 제대로 관리하지 않는 등 감독을 소홀히 했다는 혐의를 받는다.
경찰은 지난해 12월 병무청으로부터 수사 의뢰를 받아 송씨를 입건해 지난 5월 검찰에 송치했다. 송씨는 경찰 조사에서 근무 시간에 근무지를 이탈한 의혹 등을 대체로 인정한 것으로 파악됐다.
검찰은 휴대전화를 포렌식하고 GPS 내역을 확인하는 등 보완 수사 끝에 송씨의 추가 무단결근 사실을 밝혀내 함께 기소했다고 설명했다.
검찰 관계자는 “죄에 상응하는 처벌이 이뤄질 수 있도록 공소 유지에 만전을 기하는 한편 앞으로도 병역 의무 위반 사범에 엄정 대응하겠다”고 말했다.
임송수 기자 songsta@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사