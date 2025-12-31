“소중히 쓸게요”… 제주 고향사랑기부금, 올해 100억 모였다
제주 고향사랑기부금 모금액이 올해 100억원을 넘어섰다.
제주도에 따르면 31일 오전 11시 기준 2025년 모금액은 100억원을 기록해 지난해 말 35억9243만원보다 178% 증가했다. 제도 시행 3년 만에 단년도 모금액이 100억원을 돌파하면서 누적 모금액은 154억원에 달했다.
모금 건수는 총 9만9329건으로, 지난해 3만3924건 대비 193% 늘었다.
이번 성과는 차별화된 정책 기획과 지역 브랜드 가치를 반영한 답례품 구성의 결과로 분석된다. 지난 7월부터 민간 플랫폼과 협업해 기부 접근성을 높인 점도 주요 요인으로 꼽힌다.
제주도는 올해 처음으로 지정기부제를 도입해 7개 사업에 18억원을 모금했다.
이는 산불피해 복구 지정기부를 제외한 전국 지방자치단체 지정기부금 사업 중 최대 규모다.
지정기부제는 기부자들에게 투명성을 제공하며 제도 활성화에 기여했다는 평가다.
오영훈 지사는 “전국에서 보내준 100억원의 응원은 제주가 국민의 마음속 고향임을 보여준 의미있는 성과”라며 “도민과 함께 이룬 성과인 만큼 아름다운 제주의 가치를 지키고 도민 삶에 보탬이 되도록 소중히 사용하겠다”고 말했다.
제주 고향사랑기부는 ‘고향사랑e음’과 ‘웰로’, NH올원뱅크, KB스타뱅킹 등 온라인 채널과 전국 농·축협 및 농협은행 창구에서 참여할 수 있다.
연간 10만원 이상 기부자에게 ‘탐나는 제주패스’가 자동 발급돼 공·민영 관광지 60여곳에서 무료 또는 할인 혜택을 받을 수 있다. 2년 이상 연속 기부자에게는 최대 3명까지 동반 혜택이 확대된다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
