천안시, PM지정주차제 도입 6개월 만에 견인 7배 증가
충남 천안시는 ‘개인형 이동장치 지정주차제’ 시행 6개월 만에 개인형 이동장치를 9296건 견인했다고 31일 밝혔다.
이는 지난해 같은 기간(1318건)보다 7.0배(7978건) 늘어난 수치다. 지정주차제 도입 전인 올해 1∼6월 견인 건수(3195건)보다도 2.9배 증가했다.
시는 지난 7월부터 지정된 개인형 이동장치 주차장 외에 주차된 기기에 대해 계고장을 부착하고 견인 조치하고 있다.
견인 전담 공무원을 신규 채용하고 보조 인력을 확보해 견인·단속 전담팀을 구성하고, 견인료도 기존 1만5000원에서 3만원으로 인상했다.
또 그동안 구청별로 나뉘어 있던 개인형 이동장치 견인·보관 업무를 시청 건설도로과로 일원화하고, 보관소를 통합 운영하고 있다. 개인형 이동장치 주차장도 기존 410곳에서 510곳으로 늘렸다.
강문수 시 건설도로과장은 “개인형 이동장치 지정주차제는 단순한 주차 관리 수준을 넘어, 시민 안전과 도시 질서를 지키기 위한 핵심 정책”이라고 말했다.
