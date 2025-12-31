‘5선 도전’ 앞둔 오세훈 “새해에 강북 전성시대 열겠다”
오세훈 서울시장이 새해 핵심 정책으로 ‘다시, 강북 전성시대’를 제시하며 “서울의 중심축인 강북을 활성화하고 새로운 성장거점으로 발전시키겠다”고 밝혔다. 또 “서울 전역에 2026년 2만3000호를 착공하고 2031년까지 31만호를 공급하겠다”며 주택 공급 확대를 약속했다. 6·3 지방선거에서 ‘5선 도전’을 앞둔 오 시장이 강북 발전과 주택 공급을 서울의 핵심 의제로 설정한 것이다.
오 시장은 31일 발표한 2026년 신년사에서 “서울의 판을 다시 짜고, 성장의 방향을 바로 세우며, 삶의 기반을 흔들림 없이 지키겠다”며 이같이 말했다.
오 시장은 강북 전성시대의 출발점으로 세운지구 복합개발을 꼽았다. 오 시장은 “남산에서 종묘로 이어지는 녹지축을 조성해 세운지구를 일터와 삶터, 여가와 녹지가 어우러진 강북 대전환의 상징 공간으로 만들겠다”고 설명했다. 현재 서울시와 정부는 종묘 앞 세운4구역 재개발을 놓고 갈등을 벌이고 있는데, 재개발을 차질 없이 추진하겠다고 강조한 것으로 풀이된다.
오 시장은 강북의 교통·문화·산업 인프라도 재편하겠다고 말했다. 그는 “도시 개발을 저해하며 소음과 분진을 유발해 온 내부순환로와 북부간선도로를 단계적으로 지하화하겠다. 그 자리에는 강북횡단 지하고속도로를 조성하겠다”고 말했다. 또 “강북의 동~서를 잇는 경전철 강북횡단선을 다시 추진하겠다”고 덧붙였다. 2만8000석 규모 공연장 서울아레나(도봉구 창동)와 서울디지털바이오시티(노원구 상계동) 건립 목표도 밝혔다.
오 시장은 “어떤 변수 앞에서도 ‘공급은 멈추지 않는다’는 확고한 원칙을 견지하겠다”며 주택 공급 확대 방안도 설명했다. 2026년 목표인 2만3000호 착공을 문제없이 추진하고 2031년까지 서울 전역에 31만호를 공급하겠다는 것이다. 그는 또 “정부와 긴밀히 협력해 현장의 목소리를 제도에 반영하겠다”며 10·15 부동산 대책으로 지정된 토지거래허가구역 등 규제 지역 해제에 나서겠다고 시사했다.
아울러 오 시장은 용산을 동북아 비즈니스 허브로, 잠실을 MICE 거점으로, 한강을 산업·문화·관광·일상이 공존하는 공간으로 조성하겠다는 구상도 내놨다. 인공지능(AI) 혁신지구 조성과 산업 전반의 AI 전환도 가속하겠다고 밝혔다.
김용헌 기자 yong@kmib.co.kr
