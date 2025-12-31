‘환자 결박 사망’ 양재웅 병원 3개월 업무정지…환자들 전원

정신의학과 전문의 겸 방송인 양재웅이 운영하는 병원에서 사망한 환자의 영정 사진. 유튜브 캡처

정신건강의학과 전문의 겸 방송인 양재웅(43)씨가 운영하는 병원이 결박 환자 사망 사고와 관련해 보건 당국으로부터 3개월 업무정지 처분을 받았다.