속 터지는 의료 민원, 제주도 내용 분석해 맞춤형 개선 처방
제주도가 의료기관 이용 과정에서 발생하는 불편 민원을 분석해 개선하는 작업을 새해에도 지속 추진한다.
도는 2024년 한 해 동안 제주도와 보건소에 접수된 의료기관 불편 민원 415건을 유형·지역·기관별로 분석해 정책 설계에 반영했다고 31일 밝혔다.
이번 분석은 의료서비스 만족도를 높이고, 민원 응대 공무원의 업무 부담을 줄이기 위해 처음 실시했다.
분석 결과 민원은 의료광고 분야(33.5%), 진료비 환불(14.5%), 무면허 의료행위(7.7%), 비급여 진료비용 관련(7.2%) 순으로 조사됐다.
가장 많았던 의료광고 민원은 블로그에 미심의 의료광고를 게재하거나 일반인의 체험기를 올린 사례가 대부분이었다.
의료법상 일정 수 이상이 이용하는 SNS에 의료광고를 할 때에는 사전 심의를 받아야 하지만 이를 모르거나 지키지 않는 경우가 많았다.
또 눈썹 문신 등 무면허 의료행위, 비급여 항목에 대한 사전 설명 부족, 병원 홈페이지와 건강보험심사평가원 홈페이지 간 진료비 정보 불일치 등도 자주 문제로 지적됐다.
진료기록 발급 지연, 허위 작성, 의료인의 불친절에 대한 민원도 빈번했다.
업종별로는 의원이 58.6%로 가장 많았고 병원급 19.8%, 한의원 13.3%, 치과의원 8.4% 순이었다.
전체 민원의 절반 이상은 사전 예방이 가능한 사안으로 확인됐다.
이에 따라 도는 보건소·자치경찰단·감찰부서 등과 협업 체계를 구축하고, 예방 가능 민원에 행정 역량을 집중했다.
‘의료기관 불편 민원 실무편람’을 제작·배포하고, 공무원과 의료기관 종사자를 대상으로 법령·친절 교육도 실시했다.
총 180쪽 분량의 편람에는 잦은 민원 사례에 대한 보건복지부 질의 회신, 대법원 판례, 법제처 해석례, 수사 절차 등을 종합적으로 제시해 보건소 공무원과 의료기관 실무자가 관련 내용을 정확히 이해하고 합리적으로 처리할 수 있도록 했다.
민원 분석 과정에서 확인된 보건소 인력 부족 문제를 반영해 제주시 보건소 조직 개편도 단행했다.
도는 앞으로 매년 데이터를 분석해 전년 대비 2026년 3%, 2027년 5% 민원 감소를 목표로 예방 중심 정책을 이어갈 계획이다.
조상범 제주도 안전건강실장은 “이번 대책은 도민의 건강권을 보호하고 의료서비스 신뢰를 회복하기 위한 적극 행정의 결과”라며 “도민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 가겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사