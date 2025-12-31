청와대 “내년부터 47개 모든 부처 정책 생중계”…역대 최초
정부가 내년 1월부터 47개 전 부처를 대상으로 정책 생중계를 확대한다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 31일 춘추관에서 “국무총리와 각 부처가 시행하는 행사 중 정책적으로 중요한 현안이나 국민이 관심을 가질 만한 사안에 대해서는 모두 생중계할 방침”이라고 밝혔다.
이 수석은 “생중계 영상은 언론을 포함한 모든 국민에게 개방한다”며 “상징적인 국가 행사는 물론 다양한 정책 현안도 생중계를 통해 신속하게 국민에게 알릴 방침”이라고 설명했다.
이어 “이번 정책 생중계 확대를 통해 국정 운영의 투명성은 더욱 강화되고 정책 신뢰도 역시 높아질 것으로 기대한다”며 “개방하면 할수록 국정이 더 투명해진다는 대통령의 국정 철학을 과감하게 실천해 열린 정부, 생중계 정부를 실현해 나가겠다”고 했다.
그러면서 “일반적인 정책 토론회 등도 확대해 (생중계 규모를) 대폭 늘리겠다”고 덧붙였다.
정부는 각 부처로부터 생중계 수요 신청을 받을 방침이다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사