시사 전체기사

청와대 “내년부터 47개 모든 부처 정책 생중계”…역대 최초

입력:2025-12-31 15:10
수정:2025-12-31 15:22
공유하기
글자 크기 조정
청와대는 이재명 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 선물 받은 '백악관 황금열쇠'를 개봉하는 모습을 지난 30일 SNS를 통해 공개했다. 연합뉴스

정부가 내년 1월부터 47개 전 부처를 대상으로 정책 생중계를 확대한다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 31일 춘추관에서 “국무총리와 각 부처가 시행하는 행사 중 정책적으로 중요한 현안이나 국민이 관심을 가질 만한 사안에 대해서는 모두 생중계할 방침”이라고 밝혔다.

이 수석은 “생중계 영상은 언론을 포함한 모든 국민에게 개방한다”며 “상징적인 국가 행사는 물론 다양한 정책 현안도 생중계를 통해 신속하게 국민에게 알릴 방침”이라고 설명했다.

이어 “이번 정책 생중계 확대를 통해 국정 운영의 투명성은 더욱 강화되고 정책 신뢰도 역시 높아질 것으로 기대한다”며 “개방하면 할수록 국정이 더 투명해진다는 대통령의 국정 철학을 과감하게 실천해 열린 정부, 생중계 정부를 실현해 나가겠다”고 했다.

그러면서 “일반적인 정책 토론회 등도 확대해 (생중계 규모를) 대폭 늘리겠다”고 덧붙였다.

정부는 각 부처로부터 생중계 수요 신청을 받을 방침이다.

박민지 기자 pmj@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
무단결근 추가 확인…위너 송민호 병역법 위반 기소
오른 곳만 더 올랐다… 서울 집값 초양극화의 민낯
‘퇴근 후 응답하지 않을 권리’ 법으로 못 박는다
“서열 가려보자” 강남 한복판서 여고생 몸싸움…흉기까지
배우 안성기, 심정지 상태 이송…중환자실 위중
피 묻은 옷 갈아입히고 신고하자 또 폭행…100만 유튜버의 최후
“2040년 의사 수 1만1000명 부족”… 내년 초 의대 정원 규모 확정 방침
KT, 2주간 위약금 면제… 6개월간 매달 데이터 100GB 제공
국민일보 신문구독