포항시, 야생동물 허가·신고제 시행…내년 12월까지 계도기간
경북 포항시는 야생동물의 무분별한 거래를 막고 인수공통감염병 예방과 국내 생태계 보호를 위해 야생동물 영업허가제와 주민신고제를 운영한다고 31일 밝혔다.
개정된 ‘야생생물 보호 및 관리에 관한 법률’에 따라 야생동물(포유류·조류·파충류·양서류) 관련 4개 업종(판매업·수입업·생산업·위탁관리업)은 지자체로부터 영업허가를 받아야 한다. 개인이 야생동물을 사육하는 경우에도 보관, 양도·양수, 폐사 등을 신고해야 한다.
시는 제도 시행에 따른 혼선을 줄이기 위해 내년 12월 13일까지 1년간 계도기간을 운영하고 관련 홍보를 강화할 방침이다.
영업허가 대상은 지정관리 야생동물과 국제적 멸종위기종(CITES), 수출입 허가 대상 야생동물 등이 포함된다.
판매업·수입업·생산업은 대상 종을 20마리 이상 보유하면서 연간 30마리 이상 판매 또는 월 평균 10마리 이상 판매, 위탁관리업은 대상 종을 10마리 이상 위탁 관리하는 경우 적용된다.
단 파충류·양서류만 취급할 경우 판매업·수입업·생산업은 50마리 이상 보유하면서 연간 100마리 이상 판매 또는 월 평균 20마리 이상 판매, 위탁관리업은 20마리 이상 위탁 관리하는 경우다.
개인이 사육하는 경우 수출·수입 등 허가대상 야생동물, 백색목록, 백색목록 외 지정관리 야생동물에 대해 신고해야 한다.
법 시행 이전부터 키우던 백색목록 외 야생동물은 내년 6월 13일까지 신고해야 키울 수 있다. 단, 증식·거래는 허용하지 않는다.
신청 또는 신고는 포항시 환경정책과 또는 야생동물 종합관리시스템(https://wims.mcee.go.kr)으로 하면 된다.
포항시 관계자는 “이번 제도는 생태계를 보호하고 시민 건강을 지키기 위한 최소한의 안전장치”라며, “희귀동물을 키우는 시민은 기간 내에 꼭 신고 절차를 밟아야 한다”고 말했다.
포항=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr
