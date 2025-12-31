세종 사는 15~39세 청년 95%는 타지역 전입자

세종시 청년사회경제실태조사 인포그래픽. 세종시 제공

세종시는

‘2025년 청년사회경제실태조사’ 결과를 31일 발표했다.

조사 기간인 4월 기준 행정안전부 주민등록인구통계 상 세종시 인구 39만1992명 가운데 청년은 전체의 30.5%인 11만9693명이었다.

청년 1인 가구 비율은 16.5%로 2022년의 17.3% 대비 소폭 감소했다.

청년이 필요하다고 느낀 주거 관련 정책은 공공 임대주택 공급이 32.3%로 1위를 차지했다. 이어 전세자금 대출(22.0%), 월세 등 주거비 지원(19.5%), 청년주택 공급모델 다양화(16.6%)가 차지했다.

청년의 건강을 위해 필요한 정책은 정신상담·심리상담(30.4%)이 가장 높은 순위를 기록하며 2022년 1순위였던 체력단련 비용 지원(27.3%)을 앞질렀다.

취업 청년의 산업 분포는 공공행정·국방 및 사회보장 행정이 18.5%를 기록했다.

조사와 관련된 보다 자세한 내용은 세종통계포털에서 확인할 수 있다.