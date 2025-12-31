세종 사는 15~39세 청년 95%는 타지역 전입자
세종에 거주 중인 15~39세 청년 95.5%는 다른 지역에서 세종으로 전입한 것으로 조사됐다.
세종시는 3년 주기 국가승인통계인 ‘2025년 청년사회경제실태조사’ 결과를 31일 발표했다.
조사는 4월 15일~5월 1일 세종지역 15~39세 청년 표본 1504명을 대상으로 진행됐으며 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.26%p다.
조사 기간인 4월 기준 행정안전부 주민등록인구통계 상 세종시 인구 39만1992명 가운데 청년은 전체의 30.5%인 11만9693명이었다.
청년 1인 가구 비율은 16.5%로 2022년의 17.3% 대비 소폭 감소했다.
연령별로는 25~29세 1인 가구 비율이 31.8%로 가장 높았다. 혼자 생활한 기간은 5~10년 미만이 24.3%로 가장 많았고 혼자 살게 된 이유는 일·직장(구직포함) 67.6%, 학업은 21.7%였다.
청년이 필요하다고 느낀 주거 관련 정책은 공공 임대주택 공급이 32.3%로 1위를 차지했다. 이어 전세자금 대출(22.0%), 월세 등 주거비 지원(19.5%), 청년주택 공급모델 다양화(16.6%)가 차지했다.
교통 분야는 자가용 이용률이 81.7%로 2022년의 93.3% 대비 11.6%p 감소했다. 시내버스(BRT 포함) 이용률은 72.2%로 2022년의 63.9% 대비 증가했지만, 배차간격에 대한 불만이 높아 개선이 필요한 것으로 조사됐다.
청년의 건강을 위해 필요한 정책은 정신상담·심리상담(30.4%)이 가장 높은 순위를 기록하며 2022년 1순위였던 체력단련 비용 지원(27.3%)을 앞질렀다.
경제활동상태는 취업자 58.7%, 미취업자 41.3%였다. 미취업 이유는 정규교육 기관 재학 또는 진학준비 62.8%, 육아 또는 가사 14.5%, 취업준비 11.0% 순이었다.
취업 청년의 산업 분포는 공공행정·국방 및 사회보장 행정이 18.5%를 기록했다.
조사와 관련된 보다 자세한 내용은 세종통계포털에서 확인할 수 있다.
세종시 관계자는 “조사 결과를 바탕으로 청년의 삶과 밀접한 분야의 정책 지원을 강화할 것”이라고 말했다.
세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사