전북은행, 박춘원 JB우리캐피탈 대표 제14대 은행장 선임
JB금융그룹 전북은행은 이사회와 임시주주총회를 거쳐 박춘원(59) JB우리캐피탈 대표를 제14대 은행장으로 선임했다고 31일 밝혔다. 신임 은행장은 2026년 1월 2일부터 공식 업무를 시작하며 임기는 2027년 12월 31일까지다.
박춘원 신임 은행장은 전남 해남 출신으로 서울대학교 자원공학과와 University of Chicago MBA 과정을 졸업했다. 1990년 삼일회계법인 공인회계사로 금융권에 입문한 뒤 베인앤드컴퍼니코리아 이사, 아주캐피탈 대표 등을 지내며 금융과 경영 전략 분야에서 경력을 쌓았다. 1994년부터 2년간 민주당 정책위원회 전문위원으로 근무한 이력도 있다.
박 신임 은행장은 2021년 JB우리캐피탈 대표 취임 이후 실적 개선을 이끌었다. 취임 첫해 당기순이익 1705억원을 기록했고, 2024년에는 2239억원으로 확대했으며 중고차 금융시장 점유율 1위를 유지했다.
전북은행은 선임 과정에서 제기된 일부 이슈에 대해서도 내부 검증 절차를 거쳐 사실관계를 확인한 결과, 법적 리스크 등 경영에 중대한 영향을 미칠 사항은 없는 것으로 판단했다고 설명했다. 이에 따라 은행장 직무 수행에 필요한 역량과 자질을 갖췄다고 보고 선임 절차를 마무리했다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
