[속보] 해병 1·2사단 작전권 ‘육군→해병대’로…50년만

안규백 국방부 장관이 지난 26일 신병 극기주 훈련을 마친 해병 1324기 훈련병에게 빨간 명찰을 친수하고 있다. 연합뉴스

육군과 공군, 해군에는 작전사가 있지만, 현재 해병대에는 전체 예하 부대를 지휘하는 작전사가 없다. 해병대 1·2사단의 작전통제권이 육군에서 해병대로 원복되면 서북도서 해병부대를 지휘하는 서북도서방위사령부가 해병대 작전사로 승격될 것으로 보인다.