파주 월롱면서 경기북부 100호 아너 소사이어티 배출
대력상사 박원호 대표 1억원 기부
경기 파주시 월롱면 소재 대력상사 박원호 대표가 1억원 기부로 경기북부 100번째 아너 소사이어티 회원에 이름을 올렸다.
파주시는 지난 30일 파주시청 시장실에서 박원호 대표의 아너 소사이어티 가입식을 개최했다.
이날 행사에는 김경일 파주시장과 권인욱 경기사랑의열매 회장, 정해면 아너 소사이어티 파주 지역 대표, 김윤정 월롱면장 등 관계자들이 참석해 경기북부 100호 아너 소사이어티 회원 탄생을 축하했다.
박 대표는 이번 가입으로 경기북부 100호이자 파주 27호, 전국 3815호 아너 소사이어티 회원이 됐다.
박 대표는 파주시 월롱면 주민자치회장으로 오랜 기간 지역사회 발전을 위해 활동해 왔으며, 현재 제3기 주민자치회장을 맡아 주민 교류 활성화와 환경 정화 등 다양한 주민 참여 사업을 이끌고 있다. 이번 기부는 지역 내 소외된 이웃을 돕기 위한 뜻을 담아 이뤄졌다.
박 대표는 “경기북부의 100번째 아너 소사이어티 회원이라는 뜻깊은 자리에 함께하게 돼 의미가 크다”며 “추운 시기에 어려움을 겪는 이웃들에게 조금이나마 힘이 되길 바란다”고 소감을 전했다.
김 시장은 “지역을 위해 꾸준히 봉사해 온 데 이어 큰 나눔을 실천해 주신 박원호 대표께 깊이 감사드린다”며 “시민 모두가 함께 행복한 파주를 만들기 위해 시도 최선을 다하겠다”고 말했다.
권 회장은 “인구 약 8000명의 월롱면에서 아너 소사이어티 회원이 10명이나 배출됐다는 점은 전국적으로도 드문 사례”라며 “파주시 전반에 따뜻한 나눔 문화가 더욱 확산되도록 노력하겠다”고 밝혔다.
한편, 아너 소사이어티는 사회복지공동모금회가 2007년 설립한 개인 고액기부자 모임으로, 1억원 이상 기부 또는 5년간 1억원 기부 약정을 통해 가입할 수 있다. 사회 각계 지도층의 참여를 통해 나눔과 ‘노블레스 오블리주’ 실천을 확산하는 데 기여하고 있다.
파주=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
