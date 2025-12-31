부산시 디자인 정책, 사업화·수출 성과 가시화

사업화·수출로 이어진 디자인 정책

전략산업 연계해 경쟁력 높여

청년·기업 협업으로 성과 확대

부산 중소기업 디자인개발 지원사업 성과. 왼쪽 위부터 시계방향으로 화장품 제조기, 무연 온열치료기, 파리 메종앤오브제 전시 참가, 부산 관광 DIY 키트 모습. /부산시 제공

부산시가 디자인을 단순 지원 사업에서 벗어나 중소기업 경쟁력과 전략산업 고도화를 이끄는 산업 도구로 활용하며 가시적 성과를 내고 있다. 제품과 서비스에 디자인을 결합해 사업화 가능성을 높이고, 해외 시장 진출로까지 연결하는 ‘부산형 디자인 산업화 모델’이 자리 잡고 있다는 평가다.



부산시는 올해 지역 중소기업의 디자인 경쟁력 강화를 목표로 추진한 ‘중소기업 디자인개발 지원사업’ 40개 과제를 마무리했다고 31일 밝혔다. 이 사업은 2022년부터 매년 추진돼 올해까지 누적 64개 기업의 디자인 개발을 완료했다.



올해 사업은 중소기업 디자인개발 지원과 디자인주도 전략산업 성장지원, 디자인기업 제품·서비스 개발, 청년 디자이너 협업 프로젝트 등 4개 유형으로 운영됐다. 중소기업과 디자인 전문기업, 대학, 청년 디자이너를 연결하는 구조를 통해 디자인 개발에서 사업화, 인력 연계까지 이어지도록 설계한 점이 특징이다.



시는 해양레저와 실버케어 등 부산의 전략산업을 대상으로 디자인주도형 과제를 별도로 운영해 디자인을 산업 고도화 수단으로 활용하는 데 주력했다. 디자인이 단순한 외형 개선을 넘어 기술과 아이디어의 시장 경쟁력을 끌어올리는 역할을 했다는 설명이다.



최우수 디자인 개발 사례로는 로봇기술을 적용한 화장품 제조기, 전문 한의원용 무연 온열치료기, 부산 관광지를 소재로 한 체험형 오르골 키트 등 3건이 선정됐다. 기술·의료·관광 분야에 걸친 사례들이 포함돼 디자인의 산업 확장 가능성을 보여줬다는 평가다.



청년 디자이너 협업 프로젝트도 올해 처음 추진됐다. 대학생 디자이너와 기업, 공공기관이 함께 실무 중심 과제를 수행하는 산학협력 프로그램으로, 지역 기업의 브랜드와 패키지, 관광상품 디자인을 실제로 개선하는 성과를 냈다.



해외 성과도 뒤따랐다. 시는 프랑스 파리에서 열린 세계적 디자인·인테리어 전시회 메종앤오브제에 부산 기업 2곳의 참가를 지원해 51건의 상담을 진행했고 20만 달러 규모의 계약을 성사하며 글로벌 시장 진출 가능성을 확인했다.



시는 부산디자인진흥원과 함께 디자인을 매개로 중소기업과 전략산업의 고부가가치화를 추진하고 글로벌 시장으로 이어지는 지원 체계를 지속적으로 고도화해 나간다는 방침이다.



고미진 부산시 미래디자인본부장은 “중소기업의 기술과 아이디어가 시장에서 경쟁력을 갖추기 위해서는 디자인이 핵심적인 역할을 한다”며 “이번 사업은 디자인을 통해 기업과 산업, 지역이 함께 성장할 수 있다는 점을 실증한 사례”라고 밝혔다. 이어 “앞으로도 전략산업 연계와 글로벌 진출까지 이어질 수 있도록 디자인 지원 체계를 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.



부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr



