구리 토평2 공공주택지구 지정…한강변 개발 본격화
경기 구리시 토평2 공공주택지구가 국토교통부의 공식 지구 지정·고시로 한강변 대규모 개발 사업이 본격 추진될 전망이다.
구리시는 31일 국토부 고시에 따라 토평동·교문동·수택동·아천동 일원에 구리토평2 공공주택지구가 지정됐다고 밝혔다.
해당 지구는 총 275만6748㎡, 약 83만평 규모로, 구리시 내 마지막 대규모 개발 가능지로 평가돼 온 지역이다.
이번 지정은 2023년 11월 신규 공공택지 후보지로 발표된 이후 약 2년 만에 이뤄진 것으로, 장기간 개발이 정체됐던 한강변 토평동 일원 개발의 전환점이 될 것으로 기대된다.
당초 후보지 발표 당시 면적은 약 88만 평이었으나, 세종포천고속도로 등 도로 구역이 제외되면서 최종 지구 면적이 조정됐다. 해당 지역은 각종 규제와 개발 여건의 한계로 인해 개발 추진에 어려움이 있었으나, 이번 공공주택지구 지정으로 체계적인 개발 기반이 마련됐다.
구리시는 지구 지정 초기 단계부터 단순한 주택 공급을 넘어 자족 기능 확보와 일자리 창출, 쾌적한 정주 환경 조성을 핵심 목표로 설정하고 국토교통부와 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 협의를 이어왔다. 이를 통해 주거·산업·여가 기능이 어우러진 ‘직·주·락’ 자족형 도시 구상을 추진해 왔다.
다만 지구 지정 과정에서 벌말지구가 제외되고, 구리시가 검토·제안한 일부 사항이 지구계 설정에 반영되지 않은 점은 과제로 남았다. 구리시는 향후 지구계획 수립과 각종 영향평가, 세부 개발계획 단계에서 지역 여건과 시민 의견이 최대한 반영될 수 있도록 관계기관과 지속적인 협의를 이어간다는 방침이다.
구리시는 이번 토평2 공공주택지구를 주거 중심 도시가 아닌 자족형 스마트그린시티로 조성하겠다는 목표를 밝혔다. 공공주택 특별법에 따라 공공주택 사업자는 지구 지정·고시일로부터 1년 이내에 지구계획을 수립해 국토교통부 장관에게 승인 신청을 해야 하며, 이에 따라 2026년이 구리시 도시 발전에 있어 중요한 시기가 될 전망이다.
시 관계자는 “시 현안 사업과 중장기 발전 방향이 지구계획에 충실히 반영될 수 있도록 총력을 기울일 계획”이라고 밝혔다.
구리=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사