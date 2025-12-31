구리 토평2 공공주택지구 지정…한강변 개발 본격화

구리시는 31일 국토부 고시에 따라 토평동·교문동·수택동·아천동 일원에 구리토평2 공공주택지구가 지정됐다고 밝혔다.

해당 지구는 총 275만6748㎡, 약 83만평 규모로, 구리시 내 마지막 대규모 개발 가능지로 평가돼 온 지역이다.

이번 지정은 2023년 11월 신규 공공택지 후보지로 발표된 이후 약 2년 만에 이뤄진 것으로, 장기간 개발이 정체됐던 한강변 토평동 일원 개발의 전환점이 될 것으로 기대된다.