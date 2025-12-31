산불예방진화대·특수진화대 통합…새해 달라지는 산림정책은
내년부터 산불예방진화대·산불재난특수진화대 등 산림재난 대응 조직이 하나로 통합된다.
산림청은 새해 달라지는 산림정책을 31일 발표했다.
먼저 매년 대형화 되는 산림재난에 체계적으로 대응하기 위해 그동안 분산 운영되던 산불예방진화대와 산불재난특수진화대, 산사태현장예방단, 산림병해충예찰단을 ‘산림재난대응단’으로 통합 운영한다.
산림 인접지역에서의 건축행위에 대한 사전 검토 제도를 도입하는 한편 산림과 가까운 건축물의 외곽 경계선으로부터 25m 이내 산불 위험목에 대한 임의벌채도 허용한다. 최근 대형산불 발생 시 산림과 인접한 건축물들의 피해가 컸던 만큼 산불 피해를 줄이는데 기여할 전망이다.
지역소멸 대응 정책도 추진된다. 도시민의 산촌 체험과 귀산촌 활성화를 위한 산촌체류형 쉼터를 허용하고, 청년임업인 유입 및 임업 생산성 향상을 위한 ‘임업 스마트팜’을 새롭게 도입한다.
산지규제 합리화로 과학기술을 발전시키기 위한 방안도 마련됐다. 국가첨단전략산업과 관련해 산지를 전용할 경우 입목축적(나무의 양) 기준을 적용대상에서 제외시켜 사업이 원활하게 추진될 수 있도록 지원한다.
새해 달라지는 산림정책과 관련된 자세한 내용은 산림청 홈페이지에서 확인할 수 있다.
김인호 산림청장은 “달라지는 산림정책은 국민 안전을 최우선으로 하면서도 현장과 시대 변화에 부응하도록 개선됐다”며 “국민이 체감할 수 있는 산림정책을 적극적으로 추진하겠다”고 강조했다.
