산불예방진화대·특수진화대 통합…새해 달라지는 산림정책은

먼저 매년 대형화 되는 산림재난에 체계적으로 대응하기 위해 그동안 분산 운영되던 산불예방진화대와 산불재난특수진화대, 산사태현장예방단, 산림병해충예찰단을 ‘산림재난대응단’으로 통합 운영한다.

산림과 가까운 건축물의 외곽 경계선으로부터 25m 이내 산불 위험목에 대한 임의벌채도 허용한다. 최근 대형산불 발생 시 산림과 인접한 건축물들의 피해가 컸던 만큼 산불 피해를 줄이는데 기여할 전망이다.

지역소멸 대응 정책도 추진된다. 도시민의 산촌 체험과 귀산촌 활성화를 위한 산촌체류형 쉼터를 허용하고, 청년임업인 유입 및 임업 생산성 향상을 위한 ‘임업 스마트팜’을 새롭게 도입한다.

김인호 산림청장은 “달라지는 산림정책은 국민 안전을 최우선으로 하면서도 현장과 시대 변화에 부응하도록 개선됐다”며 “국민이 체감할 수 있는 산림정책을 적극적으로 추진하겠다”고 강조했다.