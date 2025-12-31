리스크제로, 전남개발공사 우수협력업체 지정
AI 기술 기반 안전관리 솔루션 기업 리스크제로는 전남개발공사의 2025년도 우수협력업체로 선정됐다고 밝혔다.
리스크제로는 전남개발공사가 발주한 ‘스마트 안전관리플랫폼 구축’ 사업에 참여해 공공 건설·산업 현장의 안전관리 혁신에 기여한 공로를 인정받아, 지난 23일 전남개발공사 본사에서 2025년도 JNDC 우수협력업체 인증서를 수여받았다.
이번 사업은 전라남도 내 공공개발사업의 안전관리 수준을 제고하기 위한 프로젝트로, 안전관리 플랫폼과 관제를 위한 IoT 장비를 연동해 실시간 모니터링이 가능한 AI 사고예측·예방 스마트안전 통합 플랫폼을 구축하는 것이 핵심이다.
새롭게 도입되는 플랫폼에는 ▲AI 기반 실시간 위험도 분석 및 위험수준 평가 ▲모바일 기반 현장 점검 ▲안전보건계획·위험성평가·TBM(작업 전 회의) 지원 ▲CCTV 연동 실시간 모니터링 등 주요 기능이 포함될 예정이다.
리스크제로 최영호 대표는 “전남개발공사와의 협력을 통해 리스크제로가 축적해 온 AI 사고예측·예방 스마트 안전관리 기술이 공공 분야에서 우수성을 인정받게 돼 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 현장 안전 혁신과 협력기관과의 동반성장을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
리스크제로(RiskZero)는 AI 사고예측·예방 스마트 안전관리 솔루션 전문기업으로, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 대응을 위한 ‘리스크제로 3.0’ ‘제로가드(ZeroGuard)’ 등을 개발·운영하고 있다. 이러한 기술력을 인정받아 GS인증, 국토교통부 ‘스마트건설 강소기업’, 중소벤처기업부 시범구매제품 등으로 선정되며 공공·민간 안전관리 분야에서 입지를 꾸준히 확대해왔다.
또한 리스크제로는 한국토지주택공사(LH), 서울주택도시공사(SH), 경기주택도시공사(GH), 대전도시공사, 서울시설관리공단, 울산시설공단, 한국지역난방공사, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국가스공사, 울산항만공사, 부산항만공사 등 주요 공공기관을 대상으로 스마트 안전관리 플랫폼 컨설팅 및 구축 사업을 진행해 왔다.
리스크제로는 이러한 경험을 기반으로 공공기관을 중심으로 AI 사고예측·예방 스마트안전 플랫폼을 구축하며 시장을 견인하고 있으며, 공공 영역에서 검증된 신뢰성과 확장성을 기반으로 적용 범위를 민간 건설·산업 현장으로 넓혀가고 있다.
리스크제로 관계자 “누적 투자 120억원을 성공적으로 유치한 AI 사고예측·예방 스마트안전 플랫폼 전문기업”이라며 “지난달 대신증권을 상장 주관사로 선정하고 2027년 4월 IPO 달성을 목표로 상장 준비를 진행 중”이라고 밝혔다.
