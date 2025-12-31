시사 전체기사

셀로맥스사이언스 ‘카카오 광혜고 키즈’ 출시

입력:2025-12-31 14:04
셀로맥스사이언스 제공

셀로맥스사이언스는 아이의 일상 활력을 고려해 기획한 전통 원료 식품 ‘카카오 광혜고 키즈’를 출시했다고 밝혔다. 전통 원료 배합에 카카오를 더해 쓴맛에 대한 거부감을 줄이고, 아이들도 부담 없이 섭취할 수 있도록 설계한 것이 특징이다.

최근 아이들의 생활 환경이 다양해지고 활동량이 증가함에 따라 식습관·수면·외부 환경 변화 등으로 인한 컨디션 관리에 대한 부모들의 관심도 함께 높아지고 있다. 이에 따라 복잡한 준비 과정 없이 일상 속에서 간편하게 챙길 수 있는 키즈 제품에 대한 수요도 꾸준히 증가하는 추세다.

‘카카오 광혜고 키즈’는 생지황, 인삼, 복령, 꿀 등 전통 원료를 바탕으로 아이의 일상 컨디션을 고려한 배합으로 구성됐다. 여기에 카카오 분말을 더해 전통 원료 특유의 쓴맛을 완화하고, 어린이의 기호를 고려한 카카오 맛을 구현했다.

제품은 1회 섭취 기준 스틱형 액상 제형으로 설계돼 휴대와 섭취가 간편하며, 유치원·외출·여행 등 다양한 상황에서도 손쉽게 섭취할 수 있도록 했다. 특히 규칙적인 섭취 습관 형성을 고려해 가정에서 부담 없이 활용할 수 있도록 설계됐다.

셀로맥스사이언스 관계자는 “아이의 컨디션은 생활 리듬과 환경 변화에 따라 쉽게 달라질 수 있는 만큼, 일상 속에서 자연스럽게 챙길 수 있는 제품에 대한 니즈가 커지고 있다”며 “카카오 광혜고 키즈는 전통 원료 배합에 아이 친화적인 맛과 제형을 더해, 부모와 아이 모두가 만족할 수 있도록 기획한 제품”이라고 밝혔다. 이어 “활동량이 많아 쉽게 피로를 느끼는 아이, 면역 관리가 필요한 아이, 편식으로 전통 원료 섭취가 어려웠던 아이 등 일상 컨디션 관리가 필요한 아이들을 위한 제품”이라고 덧붙였다.

박재구 기자 park9@kmib.co.kr

