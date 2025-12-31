대구 소방 ‘2025 대구소방 소방정책 베스트 10’ 선정
대구소방안전본부는 2025년 한 해 동안 추진한 주요 소방정책 가운데 현장 대응력 강화와 시민 안전 증진에 기여한 ‘2025 대구소방 소방정책 베스트 10’을 선정해 31일 발표했다.
이번에 선정된 정책들은 소방 인프라 확충, 응급의료 대응 역량 강화, 대형 재난 신속 대응, 생활 속 화재 예방, 취약계층 안전 강화 등 시민 일상과 직결된 안전 과제를 폭넓게 담고 있다.
군위소방서 건립 계획 수립, 대구 자체 2급 응급구조사 교육 기반 조성(영진전문대 업무협약), 함지산 산불 총력대응으로 피해 최소화(국가소방동원령 발령), 격무 구급대(달서소방서) 순환 출동형 4인 구급대 운영(기간제 채용), 대구소방 유튜브 기반 소방홍보 강화로 소방정책 홍보 강화, 화재 안전 사각지대 해소를 위한 ‘무인점포 안전관리 조례’ 제정, 소방청사 환경개선 5개년(2025~2029) 계획 수립, 대구 앞산공원 도심형 산불 진화시설 설치 계획 수립, 신속한 산불지원을 위한 격자맵(Grid MAP) 제작, 고시원 취약 거주자를 위한 화재예방과 정신건강 돌봄 추진 등이다.
대구소방안전본부 관계자는 “이번 정책 성과를 바탕으로 현장 중심의 재난 대응 역량을 지속 강화하고 시민이 체감할 수 있는 안전 정책을 꾸준히 추진해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
