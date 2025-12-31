시사 전체기사

대구도시개발공사 노사 분규 없이 단체협약 체결

입력:2025-12-31 13:22
대구도시개발공사 노사 단체협약 모습. 대구도시개발공사 제공

대구도시개발공사(사장 정명섭)는 노사가 분규 없이 단체협약을 체결했다고 31일 밝혔다.

대구도시개발공사 노사는 현대적 노사환경 변화를 반영한 협약(안) 마련과 상위 노동관계법령과의 정합섭 확보를 통해 지방공기업으로서의 사회적 책임을 다하자는데 뜻을 모았다.

도시개발공사 정명섭 사장은 “노동조합이 공기업의 사회적 책임을 함께 고민해 성숙한 자세로 교섭에 임해준 덕분에 좋은 결과를 만들 수 있었다”며 “노사가 서로 존중하고 대화로 풀어나간 이번 무분규 협약은 양측이 함께 만들어낸 소중한 성과”라고 말했다.

이어 “앞으로도 노사가 협력해 시민의 기대에 부응하고 공공노사문화의 모범이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr

