전북, 농촌 인력 중개 ‘전국 최다’ 성과

2026년 공모 53곳 선정

중앙정부 평가 ’대상‘ 이어 연속 성과

전북특별자치도

전북특별자치도가 농촌 인력 중개 분야에서 가시적인 성과를 내며 현장 대응력을 입증했다.

촌인력중개센터 중앙정부 성과 평가 대상 수상에 이어 내년도 공모에서도 전국 최고 수준의 실적을 기록했다.