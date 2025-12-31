“교통은 삶의 기회 넓히는 복지”…민경선, 경기교통공사 첫 흑자 이끌고 퇴임

민경선 전 경기교통공사 사장, 재임 3년의 성과와 철학

교통 약자 광역 이동·통합 플랫폼 혁신으로 ‘체감형 교통복지’ 구현

“직책 내려놔도 ‘교통을 통한 삶의 변화’ 계속 고민”

민경선 전 경기교통공사 사장이 공사 사무실에서 포즈를 취하고 있다. 경기교통공사 제공

교통 정책의 방향이 ‘운영 중심’에서 ‘도민 체감 중심’으로 바뀌었다”는 평가가 공사 안팎에서 나온다.

기존에는 경기도내 31개 시·군이 장애인 콜택시를 각기 다른 방식으로 운영했다. 이 때문에 지역 간 이동이 어렵고 서비스 품질에도 편차가 컸다. 이에 민 전 사장은 경기도와 협력해 광역 통합 호출·배차 체계를 구축하하면서 이동약자 교통 서비스를 단일 기준 아래 관리하는 기반을 마련했다.

민경선 전 경기교통공사 사장이 수요응답형 교통서비스 ‘똑버스’ 개통식에서 인사말을 하고 있다.

민경선(오른쪽 두번째) 전 경기교통공사 사장이 현장을 찾아 관계자들로부터 교통시설 운영 및 안전 관리 현황을 보고받고 있다.

민경선 전 경기교통공사 사장이 도심항공교통(UAM) 기체 앞에서 기념촬영을 하고 있다.