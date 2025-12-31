“교통은 삶의 기회 넓히는 복지”…민경선, 경기교통공사 첫 흑자 이끌고 퇴임
민경선 전 경기교통공사 사장, 재임 3년의 성과와 철학
교통 약자 광역 이동·통합 플랫폼 혁신으로 ‘체감형 교통복지’ 구현
“직책 내려놔도 ‘교통을 통한 삶의 변화’ 계속 고민”
“교통은 단순한 이동 수단이 아니라 삶의 기회를 넓히는 복지입니다. 이른바 ‘교통복지’라 할 수 있죠. 교통을 통해 주민의 삶을 바꾸는 일을 계속 고민할 것입니다.”
‘교통 전문가’ 민경선(60) 전 경기교통공사 사장의 포부다. 2022년말부터 최근까지 재임 3년 동안 땀흘려 일한 결과는 자랑할 만한다. 2020년 공사 창립 이래 첫 흑자 달성이라는 성과 이면에는 교통약자 이동권 확대, 통합교통플랫폼 구축 등의 뜻깊은 열매도 눈길을 끈다. 이런 덕분에 그의 재임 기간 동안 “교통 정책의 방향이 ‘운영 중심’에서 ‘도민 체감 중심’으로 바뀌었다”는 평가가 공사 안팎에서 나온다.
민 전 사장은 세밑인 31일 국민일보와 만난 자리에서 주요 성과로 꼽히는 ‘교통 약자 광역이동지원센터’와 ‘통합교통플랫폼’에 대한 의미를 되짚었다. 민 전 사장은 “(교통 약자 광역이동지원센터의 경우) 단순한 교통수단 제공을 넘어 이동약자의 사회 참여를 가능하게 하는 교통복지 모델로 진화한 것”이라고 평가했다.
기존에는 경기도내 31개 시·군이 장애인 콜택시를 각기 다른 방식으로 운영했다. 이 때문에 지역 간 이동이 어렵고 서비스 품질에도 편차가 컸다. 이에 민 전 사장은 경기도와 협력해 광역 통합 호출·배차 체계를 구축하하면서 이동약자 교통 서비스를 단일 기준 아래 관리하는 기반을 마련했다.
통합 과정은 쉽지 않았다. 시·군마다 운영 방식과 시스템이 달라 표준화에 시간이 필요했고, 초기에는 이용자 재인증과 시스템 오류로 민원이 급증하기도 했다. 그럼에도 ‘도-시군-운영기관’ 간 3자 협업을 통해 통합 운영을 안정화하는데 만전을 기했다. 그 결과 콜 응답률 98%, 배차 성공률 86%, 평균 대기시간 46분 감소라는 실질적 성과를 냈다.
2023년 출범한 경기도의 통합교통플랫폼 ‘똑타’와 수요응답형 버스 ‘똑버스’ 역시 민 전 사장의 대표적인 정책 성과로 꼽힌다. ‘똑타’는 버스와 지하철뿐 아니라 수요응답형 교통수단, 택시, 공유 모빌리티까지 한 번에 검색·호출·결제할 수 있는 통합 플랫폼이다. 민 전 사장은 “공사가 모든 것을 직접 운영하기보다 기술력을 갖춘 민간 기업들과의 협업 모델을 선택했다”고 당시 상황을 설명했다.
‘똑타’의 경우 현재 누적 다운로드 150만 건을 돌파하며 도민 필수 앱으로 자리매김했다. 사용자 환경(UI) 개선과 실시간 이동 연계 기능도 호응을 얻으며 각종 국내 모바일·행정 분야 시상에서도 연이어 대상을 수상했다.
‘똑버스’는 기존 노선버스로 해결하기 어려웠던 교통 취약지역의 이동 문제를 빠르게 보완했다. AI(인공지능) 기반 배차 시스템으로 이동 시간을 줄이고 이용자 만족도를 높였으며, 일부 지역에서는 비효율적인 기존 노선을 대체하는 단계로까지 확장됐다. 이 같은 성과는 적극행정 우수사례 경진대회 대통령상 수상으로 이어지면서 전국 지방자치단체의 벤치마킹 사례로 꼽히기도 했다.
민 전 사장은 재임 기간 동안 비용 구조를 전면 점검하고, 위탁사업 수수료율 조정과 신규 사업 수주, 자체 사업 발굴을 병행했다. 그 결과 경기교통공사는 창립 이후 처음으로 흑자를 기록했다. 2024년 약 47억원 흑자에 이어 올해는 약 70억 원 규모의 흑자가 예상된다. 민 전 사장은 “단순한 회계 개선을 넘어서서 경영 체계 개편과 운영 효율화, 사업 포트폴리오 다변화가 종합적으로 작동한 결과”라고 설명했다.
조직 운영 과정에서의 갈등과 저항에 대해서는 ‘소통과 동기부여’로 해법을 찾았다. 지시보다는 설명을, 통제보다는 참여를 중시하며 내부 간담회와 아이디어 경진대회를 통해 구성원들의 자발적 참여를 이끌어냈다는 것이다. 그는 “조직의 성장통은 피할 수 없지만, 그 과정 자체가 공사의 역량을 한 단계 끌어올리는 밑거름이 된다”고 말했다.
아쉬움도 내비쳤다. 민 전 사장은 철도 분야와 통합 모빌리티 체계를 더 빠르게 추진하지 못한 점을 못내 아쉬워했다. 경기교통공사가 철도 운영 역량을 확보해 장기적으로 도내 교통망을 통합 관리하는 주체로 성장해야 한다는 구상도 밝혔다. 그는 “경기교통공사는 단순한 운영기관이 아니라 경기도 교통정책의 심장이어야 한다”고 강조했다.
민 전 사장은 앞으로도 교통·모빌리티 혁신을 평생의 과업으로 삼겠다는 뜻을 분명히 했다. 단기적 불편 해소와 장기적 도시 구조 개선을 함께 고민하는 교통정책이야말로 시민이 체감하는 교통복지의 핵심이라는 것이 그의 일관된 철학이다. “직책은 내려놓았지만, 교통을 통해 지역의 삶을 바꾸는 일은 계속 고민하겠습니다.” 민 전 사장의 다음 행보에 관심이 모아지고 있다.
이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr
