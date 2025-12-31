경기도, 이륜차 전수조사로 고액·장기체납 세금 2억7000만 징수

경기도는 100만원 이상 장기 체납 개인·법인 소유 이륜자동차에 대한 전수조사로 총 2억7000만원의 체납 세금을 징수했다고 31일 밝혔다.

도는 이처럼 체납자 실태조사를 위해 주소지와 사업장을 방문하는 과정에서 고가의 이륜자동차를 발견했으나, 이륜자동차는 차량원부 압류 등 체계적인 체납처분이 이뤄지지 않는 사례를 확인해