경기도, 이륜차 전수조사로 고액·장기체납 세금 2억7000만 징수
경기도는 100만원 이상 장기 체납 개인·법인 소유 이륜자동차에 대한 전수조사로 총 2억7000만원의 체납 세금을 징수했다고 31일 밝혔다.
도는 장기 체납자 소유 고급 이륜자동차에 대한 전수조사에 착수해, 지난 8월 체납자 591명이 소유한 이륜자동차 723대를 확인하고 이를 31개 시·군 담당 부서에 일괄 통보했다.
이후 11월까지 약 4개월간 도-시·군 합동으로 체납자 주소지·사업장 탐문수색과 현장 징수 활동을 벌였다.
동두천시에 거주하는 A씨는 2021년부터 취득세 등 약 600만원을 고의로 체납해 왔으나, 이번 전수조사에서 이탈리아산 슈퍼벨로체(신차 가격 약 3400만원)를 보유한 사실이 확인됐다. 현장 징수팀은 체납자의 주소지 겸 사업장을 직접 탐문해서 적발한 이륜자동차에 족쇄를 채우자, 체납자는 체납한 전액을 납부했다.
남양주시에 거주하는 B씨는 자동차세 등 12건, 150만원을 2019년부터 장기 체납하고도 납부 약속을 이행하지 않았다. 징수팀은 체납자의 주소지 탐문수색 과정에서 중고 시세 약 2400만 원에 거래되는 고가 이륜자동차 KTM 890 어드벤처 R 랠리를 발견, 압류 조치에 체납자는 체납액 전액을 납부했다.
도는 이처럼 체납자 실태조사를 위해 주소지와 사업장을 방문하는 과정에서 고가의 이륜자동차를 발견했으나, 이륜자동차는 차량원부 압류 등 체계적인 체납처분이 이뤄지지 않는 사례를 확인해 장기 체납자 소유 고급 이륜자동차에 대한 전수조사에 착수한 것이다.
노승호 경기도 조세정의과장은 “남은 이륜자동차 385대도 계속 조사해 끝까지 책임을 묻겠다”며 “조세 회피 행위에는 엄정하게 대응하고, 성실 납세자가 존중받는 조세 질서를 확립해 나가겠다”고 말했다.
수원=강희청 기자 kanghc@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사