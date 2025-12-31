‘경상남도 도로관리사업소’ 내년 동부·서부사업소로 전면 개편
경남도는 도로행정 효율성을 높이고 기후위기에 따른 재난대응력 강화를 위해 도로관리사업소 행정 조직체계를 전면 개편한다고 31일 밝혔다.
도는 내년 1월 정기인사에 맞춰 도로관리사업소 운영체제를 기존 1본소, 1지소 체제에서 동부·서부사업소의 독립사업소로 개편한다.
이번 개편의 핵심은 서부경남 지역 도로 관리를 전담해 온 진주지소의 승격이다. 기존 5급 지소장이 이끌던 진주지소를 ‘서부도로관리사업소’로 명칭 변경하고 소장의 직급을 4급으로 상향한다.
서부도로관리사업소는 기존 창원 본소(내년부터 동부도로관리사업소로 명칭 변경)와 대등한 의사결정 권한과 책임을 갖게 된다. 그동안 서부경남 지역에서 꾸준히 제기돼 온 도로 인프라 확대 및 행정 수요 증가에 따른 조직 개편 필요성을 반영한 결과다.
조직 개편과 함께 도로 관리 관할 구역도 합리적으로 조정된다. 그동안 지리적으로 진주와 가까움에도 창원 본소가 관할해 왔던 합천군의 도로 관리 업무가 서부도로관리사업소로 이관된다.
관할 구역이 조정되면 합천 지역 도로관련 민원이 더 빠르게 해결될 것으로 보인다. 특히 폭설이나 수해 등 긴급 재난 상황 발생 시 현장과의 물리적 거리가 단축돼 촘촘하고 신속한 대응 체계를 구축할 수 있을 전망이다.
경남도 관계자는 “이번 조직개편은 지역 균형 발전과 도민 안전을 최우선으로 한다는 경남도의 의지가 담긴 것”이라고 말했다.
창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
