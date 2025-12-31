청주공항 이용객 460만명 지방공항 네 번째
중부권 관문 역할 톡톡히
민간 활주로 신설 등 추진
청주국제공항이 중부권 관문 공항 역할을 톡톡히 해내고 있다.
31일 충북도 등에 따르면 지난 28일 기준 잠정 집계된 올해 청주공항 이용객은 460만여명이다.
지난해에 이어 2년 연속 연간 이용객 400만명을 돌파한 것으로 인천공항을 제외한 지방공항 중 김해공항, 김포공항, 제주공항에 이어 네 번째 기록이다.
올해는 국제선 이용객 성장세가 눈에 띄었다. 11월 말 기준 청주공항 국제선 이용객은 172만명. 지난해 최고 기록인 146만8685명을 25만 명 웃돈 역대 최대 실적을 경신했다.
국제노선이 26개에서 35개로 늘어 이용객 증가의 주요 요인으로 작용했다.
청주공항은 노선 공급 계획과 수요를 고려할 때 올해 연간 국제선 이용객은 180만명에 달할 것으로 전망된다. 내년에는 200만명 기록도 갈아치울 것으로 기대하고 있다.
도는 해마다 증가하는 항공 수요 충족을 위한 주기장 확충, 제2주차빌딩 건립, 여객터미널 확장 등 기반시설 개선에 속도를 내고 있다. 민간 전용 활주로 신설도 추진된다.
주기장은 내년 10월까지 13곳에서 17곳으로 늘리고 제2주차빌딩은 2028년 완공을 목표로 주차면수 1400여대를 확보한다. 국내선 여객터미널 확장은 내년에 착공된다.
민간 전용 활주로 신설사업은 사전타당성조사를 앞두고 있다. 사전타당성조사 용역비 5억원이 내년도 정부예산에 반영되면서 본격 추진 기반은 마련된 상태다.
도는 연평균 12.1%씩 증가하는 이용객을 수용하고 장래 항공수요에 대비하기 위해 민간 전용 활주로 신설이 필요하다는 입장이다. 도는 국토교통부의 제7차 공항개발 종합계획(2026~2030년)에 이 사업 반영을 건의하고 있다.
도 관계자는 “청주공항은 충청권과 수도권 1400만 주민의 항공 수요 증가에 철저히 대비하고 있다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
