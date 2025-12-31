봉화 산골 학생들이 만든 단편영화…“청소년 영화제에서 수상”
영풍 석포제련소 후원, 단편 영화교실 1기 작품 ‘민낯의 미소’…기획·연출·출연·촬영까지
경북 봉화군 석포면 지역 학생들이 직접 제작하고 영풍 석포제련소가 후원한 단편영화가 청소년 영화제에서 수상하는 성과를 거뒀다.
영풍은 단편영화 ‘민낯의 미소’가 지난 30일 제16회 국제청소년평화·휴머니즘영상공모제(휴영제)에서 ‘평화·휴머니즘’ 13~18세 부문 우수상을 수상했다고 31일 밝혔다.
2010년 시작된 휴영제는 휴머니즘 정신을 바탕으로 세계 청소년 간 국제 친선과 교류를 증진하고 미래 한국의 글로벌 문화콘텐츠 역량을 높이기 위해 마련된 영상 공모제다.
올해로 16주년을 맞은 이번 휴영제는 ‘평화·휴머니즘’ ‘환경·생명’ ‘미래’ 등 3개 주제 분야로 작품 공모와 심사가 진행됐으며 민낯의 미소는 평화·휴머니즘 분야에 출품돼 수상의 영예를 안았다.
휴영제 조직위원회는 이 작품에 대해 “영화제의 성격에 잘 맞는 주제로 이 시대의 청소년들의 진솔한 시선을 담아냈다”며 “시대성과 정체성을 잘 반영하고 창의성, 실험성, 독창성 등을 부여해 동시대적인 고민을 잘 실어냈다”고 평가했다.
‘민낯의 미소’는 2025년 초 공개된 작품으로 영풍 석포제련소가 후원한 ‘제1기 석포단편영화교실’을 통해 탄생했다. 화장품을 소재로 외면보다 내면의 가치를 조명하는 메시지를 담았으며, 영풍 석포제련소가 있는 봉화군 석포면의 산과 냇물 등 아름다운 자연환경을 담아 관객들에게 특별한 감동을 선사했다.
이 작품에는 석포중학교 학생 8명이 참여해 기획부터 제작, 촬영까지 전 과정을 직접 맡았다. 영화 ‘저 산 너머’ 제작자인 이성호 리온픽쳐스 대표를 비롯한 현직 영화인 3명이 멘토로 참여해 영화 제작 이론과 촬영, 편집, 연기 등을 종합적으로 지도했다.
민낯의 미소를 연출한 최은영 학생은 이날 시상식에서 “무더운 한 여름 날씨 속에서도 웃음을 잃지 않고 다 함께 책임감 있게 노력한 분들, 제작을 지원한 영풍 석포제련소 덕분에 단편을 완성하고 수상할 수 있었다”며 “이 경험을 바탕으로 다른 어떤 일도 성취감과 자신감으로 해낼 수 있을 것이라 생각하는 계기가 됐다”고 수상 소감을 밝혔다.
영풍 석포제련소는 올해도 제2기 석포단편영화교실을 후원했다. 석포중학교 학생 10명이 참여한 2기 작품은 현재 편집 등 후반 작업을 마무리한 상태다.
완성된 작품은 1기와 마찬가지로 마을 시사회와 영풍 공식 유튜브 채널 ‘영풍튜브’를 통해 공개될 예정이며 향후 국내외 단편영화제에도 출품할 계획이다.
봉화=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사