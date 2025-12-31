김영록 지사, 동절기 안전·취약계층 보호 선제 대응 지시
대설·한파 대비 점검회의 주재…재난 예방·도민 안전 주문
김영록 전남도지사는 31일 도청 재난종합상황실에서 동절기 안전과 취약계층 보호대책 점검회의를 주재하고, 겨울철 재난 예방과 도민 보호를 위한 대응체계를 집중 점검했다.
회의에는 전 실국장이 참석했으며, 22개 시군 부단체장은 영상으로 참여했다. 김영록 전남도지사는 “도민의 생명과 재산 보호를 최우선 가치로 삼아 집중적이고 선제적인 재난관리에 총력을 다하라”고 지시했다.
기상청에 따르면 올겨울은 평년보다 기온이 높을 것으로 전망되지만, 극한기후 영향으로 기상 변동성은 큰 편이다. 특히 새해 첫날 오후부터 서해안을 중심으로 많은 눈이 예보돼 유동 인구 증가에 대비한 철저한 사전 대응이 요구되는 상황이다.
김 지사는 대설과 한파에 대비해 도내 재해우려지역 321곳과 적설 취약 가설건축물 1만180곳에 대한 사전 점검 상황을 살피고, 강설 시에는 제설전진기지 48곳 운영과 중점 제설구간 134개 노선(247.1km)에 대한 제설제 사전 살포 등 교통사고 예방과 원활한 교통 소통을 위한 선제적 대응을 철저히 할 것을 당부했다.
또 시군과 경찰·소방 등 유관기관과의 협업을 통해 현장 중심의 대응체계를 유지하고, 대설·한파 대응을 위한 예산 14억원(대설 9억원, 한파 5억원)을 활용해 현장 대응 역량을 강화하라고 지시했다. 해당 예산은 각 시군에 교부돼 제설과 한파 대응 등 현장 조치에 활용되고 있다.
이날 회의에서는 최근 도내에서 한랭질환 추정 사망 사례가 발생한 점을 고려해 취약계층 보호대책도 중점적으로 논의됐다. 김 지사는 기온이 급격히 낮아질 경우 기저질환자와 치매 유병자 등은 건강 악화와 안전사고 위험이 커질 수 있다며 밀착 관리의 중요성을 강조했다.
전남도는 취약계층 난방비 지원을 확대하고, 요양보호사와 생활지원사를 통한 안부 확인 등 안전관리를 강화하고 있다. 읍면동별 1곳 이상 한파쉼터 연장 운영과 시군별 1곳 이상 응급대피소 24시간 운영 등 도민 보호대책도 함께 추진 중이다.
전남도는 앞으로도 기상 상황을 실시간으로 모니터링하고 재난 취약 요소를 선제적으로 발굴·관리해 겨울철 재난으로 인한 인명과 재산 피해를 최소화하는 데 집중 대응할 계획이다.
김 지사는 회의를 통해 ▲기상 예측을 뛰어넘는 상황을 염두에 둔 선제적 대응 ▲선조치 후보고 원칙 철저 ▲취약계층 밀착 관리 ▲제설제 사전 살포와 신속한 도로 통제 ▲농·수·축산 시설 점검과 수도관 동파 예방 ▲실시간 기상 상황과 국민행동요령 홍보 강화 등을 특별 지시했다.
김 지사는 “재난 대응은 사후 수습이 아니라 사전 예방이 핵심”이라며 “도민 한 분 한 분이 안전하게 겨울을 날 수 있도록 끝까지 긴장의 끈을 놓지 말고 대응해 달라”고 강조했다.
