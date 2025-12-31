차세대 SRT 열차 ‘EMU-320’ 첫 출고

차세대 SRT 열차인 EMU-320. SR 제공

첫 열차 출고식을 개최했다고 31일 밝혔다.

EMU-320은 1편성 당 8칸이며 총 좌석은 503석이다.

최고속도는 현재 운행 중인 SRT의 시속 300㎞보다 빠른 시속 320㎞다.

SRT EMU-320은 이달부터 매달 1편성씩 총 14편성이 출고될 예정이며 주행 시험을 거쳐 내년 말부터 순차적으로 납품된다.

차세대 SRT가 투입되면 공급 좌석이 하루 5만2000여석에서 7만7000여석으로 늘어 고속열차 좌석 부족 현상이 크게 개선될 전망이다.

김희천 SR 기술혁신실장은 “엄격한 성능시험과 꼼꼼한 출고검사를 거쳐 국민이 안심하고 편리하게 이용할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.