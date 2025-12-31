충남도, 본청 당직 근무 전면 폐지
충남도는 본청 당직 근무를 전면 폐지한다고 31일 밝혔다.
본청 당직 근무자 1960명은 매년 청사 내 방범·방호·방화와 보안 순찰과 점검, 비상 상황 발생 시 긴급 조치, 소속 기관 당직 상황 확인·감독 등의 임무를 수행해 왔다.
당직 폐지 조치는 방호·보안 시스템 확충, 24시간 재난상황실 운영 등 행정 환경이 크게 변함에 따라 결정됐다.
당직 업무 대부분이 대중교통 안내, 로드킬 동물 폐사체 처리 요청 등 단순 민원에 그치고, 무의미한 악성 민원 반복도 폐지 배경이다.
앞서 557명이 참여한 설문조사에서 응답자 81%는 당직은 업무가 불명확하고, 야간·휴일 근무 부담이 있으며, 피로도가 높다는 이유로 폐지를 찬성했다.
당직 근무자가 맡아온 업무는 재난안전상황과와 운영지원과가 흡수해 처리한다.
도 관계자는 “당직 폐지는 행정 효율성 제고와 직원 피로도 저감은 물론, 업무 통폐합을 통한 도민 안전 강화에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다.
