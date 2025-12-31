강물에 소변?…‘인도 힌두성지 日관광객 괴롭힘’ 영상 논란

문제의 영상 속 괴롭힘 당하는 일본인 관광객들의 모습. 엑스 캡처

일본인 관광객들이 지난 성탄절에 인도 북부 힌두교도 성지 바라나시의 갠지스강을 찾았다가 현지인들로부터 괴롭힘을 당하는 영상이 온라인상에서 논란을 빚고 있다.

사건 현장 CCTV 영상을 분석해 가해자들을 엄벌해달라”며

“산타클로스 모자 착용과 같은 사소한 일로 외국인을 괴롭힌 것은 주 내 무법적 상황과 군중 문화의 수준을 보여준 것”이라고 강조했다.