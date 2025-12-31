강물에 소변?…‘인도 힌두성지 日관광객 괴롭힘’ 영상 논란
일본인 관광객들이 지난 성탄절에 인도 북부 힌두교도 성지 바라나시의 갠지스강을 찾았다가 현지인들로부터 괴롭힘을 당하는 영상이 온라인상에서 논란을 빚고 있다.
31일 타임스오브인디아(TOI) 등 인도 매체에 따르면 문제의 동영상은 지난 27일 올라왔다. 영상에는 일본인 관광객들이 우타르프라데시주 바라나시시 갠지스강에서 멱을 감기 위해 수영복과 산타클로스 모자를 쓰는 등 준비하는 과정이 담겼다.
현지인들은 이 모습을 보고 관광객들이 갠지스강에 놀러 왔다는 사실에 불쾌감을 드러냈다. 일부는 ‘일본인 관광객들이 강에 소변을 봤다’고 억지 주장을 하기도 했다.
놀란 기색이 역력한 일본인 관광객들에게 현지인들이 큰 목소리로 꾸짖는 듯한 장면도 등장한다. 일본인 관광객들은 두 손을 모아 사과했지만 이들을 질타하는 상황을 지속됐고 이 장면을 구경하려 더 많은 현지인이 몰려들었다. 관광객들은 강변 계단에 앉아 계속 사과해야 했고 일부 현지인은 옆에서 계속 고함을 질렀다.
현지 경찰은 사건 발생 직후 공식 고발장이 접수되진 않았다고 밝혔지만 동영상이 SNS에 퍼진 뒤에야 문제의 심각성을 인지하고 조사에 착수했다.
온라인상에서는 이번 일로 인도의 이미지가 훼손됐다는 비판 여론이 들끓었다. 일부 바라나시 주민들은 우호적인 나라(일본)에서 온 관광객들에게 증거도 없이 강에 소변을 봤다고 주장하는 것은 잘못된 일이라고도 했다.
인도 연방의회 제1야당인 인도국민회의(INC)의 우타르프라데시주 지부 관계자는 “사건 현장 CCTV 영상을 분석해 가해자들을 엄벌해달라”며 “산타클로스 모자 착용과 같은 사소한 일로 외국인을 괴롭힌 것은 주 내 무법적 상황과 군중 문화의 수준을 보여준 것”이라고 강조했다.
