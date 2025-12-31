800명 넘게 전입왔다…‘농어촌 기본소득’ 남해군 반응 뜨거워

경남 남해군이 '농어촌 기본소득' 신청 접수를 시작하자 노인부터 청년까지 다양한 연령층이 접수처를 찾아 대기하고 있다. 남해군 제공

남해군에서는 접수 첫날부터 거동이 불편한 노인부터 젊은 세대까지 다양한 계층이 접수처를 찾았다.

접수가 시작되자 소상공인 등은 지역경제에 미칠 선순환 효과에 기대감을 드러내고 있지만, 소비처 확대와 지급 시스템 정비가 아직 숙제로 남아있다. 카드를 먼저 만들고