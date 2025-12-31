800명 넘게 전입왔다…‘농어촌 기본소득’ 남해군 반응 뜨거워
경남 남해군이 ‘농어촌 기본소득’ 시범사업 대상 지자체로 선정된지 한 달 만에 800명 넘는 인구가 전입하고 소상공인들의 기대감이 고조되는 등 반응이 뜨겁다.
군이 농어촌 기본소득 접수를 시작한 지난 30일 남해읍 행정복지센터는 이른 아침부터 다양한 연령대의 접수 대기자들로 북적였다.
새해부터 시행하는 ‘농어촌 기본소득’은 정부가 지방 소멸을 막기 위해 전국 10곳의 지자체를 선정해 주민에게 월 15만 원을 지급하는 사업이다.
남해군에서는 접수 첫날부터 거동이 불편한 노인부터 젊은 세대까지 다양한 계층이 접수처를 찾았다. 남해군에 주소를 둔 주민이면 앞으로 2년 동안 나이와 소득에 관계없이 월 15만 원을 지역사랑상품권(카드형·선불카드)으로 받는다.
다만 신청 대상은 신청일 기준 30일 이상 남해군에 주소를 두고 실제 살고 있어야 한다. 군 복무자, 타 지역 대학생, 시설 입소자 등 실제 거주가 불분명한 경우는 제외된다. 이 원칙을 적용해 빠르면 2월부터 첫 지급이 이뤄질 전망이다.
접수가 시작되자 소상공인 등은 지역경제에 미칠 선순환 효과에 기대감을 드러내고 있지만, 소비처 확대와 지급 시스템 정비가 아직 숙제로 남아있다. 카드를 먼저 만들고 접수해야 하지만 카드없이 찾아오는 주민이 속출하는 등 접수 첫날부터 곳곳에서 혼선이 빚어졌기 때문이다.
소비처가 없는 면 지역 주민들을 위해 하나로마트 사용을 허용하는 방안 등도 앞으로 기본소득심의위원회 결정을 거쳐야 한다. 또 현장 방문이 불편한 주민들을 위한 출장 접수 등 갈길이 멀다.
시행 초기 혼선을 줄이고 정책효과를 높이기 위해 남해군 등 시범사업 대상 전국 10개 지자체는 힘을 모으고 있다. 이들은 지난 29일 농식품부와 경제·인문사회연구회가 참여하는 ‘농어촌 기본소득 성과창출 협의체’를 본격 출범했다.
장충남 남해군수는 “농어촌 기본소득이 군민 생활 안정은 물론 지역경제 활성화와 공동체 회복의 마중물이 되길 기대한다”며 “대상 군민께서는 신청 기간 내 빠짐없이 신청해 주시길 바란다”고 말했다.
남해=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사