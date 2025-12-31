횡성군, 대형 공모사업 선정…국‧도비 1018억원 확보
강원도 횡성군이 올해 전략적인 공모 대응을 통해 굵직한 대형 사업을 잇달아 유치했다.
군은 올해 정부 부처와 강원도 등이 주관한 각종 공모사업에 적극적으로 대응한 결과 33건의 공모사업에 선정돼 국·도비 1018억원을 확보했다.
이는 지역 현안 해결과 중장기 발전 전략을 반영한 핵심 사업을 중심으로 선제적인 사업 발굴과 체계적인 대응을 추진한 결과다. 대규모 재정 확보를 통해 지역 성장 기반을 한층 강화했다.
주요 선정 사업으로는 총사업비 1470억 원 규모의 도시재생 혁신지구 국가시범지구를 비롯해 동부생활권 농촌협약 사업(372억원), 우천면 노후주거지 정비지원사업(181억원), 안흥지구 농촌공간정비사업(103억원), 스마트원예단지 기반조성사업(54억원) 등이 포함됐다.
특히 도시재생 혁신지구 국가시범지구는 국토교통부가 추진하는 대형 국책사업으로 도심 기능 회복과 정주 여건 개선, 지역경제 활성화에 크게 기여할 것으로 기대된다.
농촌협약과 농촌공간정비사업을 통해 농촌 지역의 생활 인프라 확충과 정주 환경 개선도 본격화될 전망이다.
군은 이번에 확보한 국·도비를 바탕으로 사업을 차질 없이 추진하고 지역 여건과 정책 흐름에 들어맞는 신규 공모사업을 지속 발굴해 국·도비 확보에 행정력을 집중할 계획이다.
횡성=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
