순천 연향들지구 도시개발 첫 삽…4319억 투입해 복합시설 조성
도시환경 쾌적·안전 목표, 공공 자원화시설 포함
준주거·판매·업무 등 복합기능 지역경제 기여 전망
노관규 시장, 의과대학 신설·통합 문제 해결 의지 표명
전남도와 순천시는 ‘순천 연향들지구 도시개발사업 기공식’을 개최하고 동부권 지역 균형발전과 명품 정주공간 조성을 위해 본격 추진에 나섰다고 31일 밝혔다.
순천 연향동 일원에서 전날 가진 행사에는 김영록 전남도지사와 노관규 순천시장, 유관기관 관계자와 시민 등 300여명이 참석해 사업의 성공을 기원했다.
순천 연향들지구 도시개발사업은 순천시 연향들 일원 48만8000㎡(약 14만7000평) 부지에 사업비 4319억원을 투입해 1224가구(계획인구 2815명) 규모의 주거단지와 호텔·콘도 등 복합시설을 조성하는 대규모 도시개발사업이다.
2025년 도시개발구역을 지정해 2028년 준공 예정으로, 도로·공원 등 기반시설을 조성해 쾌적하고 안전한 도시환경을 구축해 나갈 계획이다.
연향들에 호텔·리조트 등 숙박시설과 공동주택, 주민 편익 상가 시설, 생활폐기물을 처리할 차세대 공공 자원화시설, 국제 규격의 수영장 등 각종 체육 시설 등이 갖춰지면, 연향들은 순천의 새로운 랜드마크로 부상하게 된다.
특히 호텔·콘도 등 대형 앵커시설과 준주거·판매·업무 기능은 지역경제 활성화와 일자리 창출, 세수 확대에도 기여할 것으로 전망된다.
노관규 시장은 “연향들 도시개발사업의 첫 삽을 뜨기까지는 전남도의 큰 도움이 있어 가능했다”며 “앞으로 순천시민의 뜻을 모아 의과대학 신설, 대학 통합 문제 해결에 힘을 보탤 것”이라고 강조했다.
김영록 지사는 “순천의 마지막 남은 금싸라기 땅에 호텔·리조트를 공급해 동북아 관광지로서 대형 국제행사를 유치할 수 있는 길이 열릴 것”이라며 “순천시가 대한민국 발전을 선도적으로 이끌어 청년도시 순천, 생태도시 순천이 되기를 바란다”고 말했다.
순천시는 2019년 순천시가 연향들 기본계획과 개발계획 수립을 시작으로 행정절차 마지막 단계인 전남도 실시계획인가를 지난 11일 받은 뒤 조성 토지 공급에 나섰다.
연향들은 순천의 마지막 남은 대규모 개발 부지로 평가받고 있다. 지난 10월 분양계획 사전 공고 단계부터 시민과 투자자들의 문의가 이어지고 있다.
순천=김영균 기자 ykk222@kmib.co.kr
