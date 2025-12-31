[신간] 베토벤으로 다시 읽는 마흔 이후의 삶
음악학 박사 이지영이 읽어낸 베토벤의 인생 수업
200년이 지난 지금도 베토벤의 음악이 울림을 주는 이유를, 한 권의 책이 ‘중년의 자기계발’이라는 화두와 연결했다. 음악학 박사이자 피아니스트인 이지영은 신간 『마흔에 다시 만난 베토벤: 클래식으로 다시 보듬어보는 중년의 마음들』에서 베토벤의 삶과 작품을 통해 현대인이 자신을 성찰하고 회복하는 방식을 제시한다.
책은 청력을 잃은 이후에도 음악으로 삶을 붙든 베토벤의 과정을 따라가며, 이를 ‘침묵과 호흡’이라는 자기 성찰의 기술로 해석한다. 외부의 소리가 끊긴 자리를 내면의 목소리로 채운 베토벤의 경험을, 번잡한 일상 속에서 자신을 잃기 쉬운 오늘의 독자에게 적용해보자는 제안이다. 커피 원두 60알을 세며 하루를 시작한 습관, 매일 산책을 이어간 루틴은 현대적 의미의 ‘리추얼’로 소개된다.
저자는 베토벤을 초인적 영웅이 아니라 현실적인 인간으로 다룬다. 혹평과 실패, 경제적 불안 속에서도 비교에 매몰되지 않고 창작을 지속한 태도에 주목하며, “일상의 반복이 위대함을 만든다”는 메시지를 꺼내놓는다. 사회적 비교에서 벗어나 자신만의 기준과 ‘베토벤다움’을 지켜낸 과정은, 독자들에게 ‘나다움’을 찾는 모델로 제시된다.
각 챕터 말미에는 해당 내용과 어울리는 베토벤의 작품이 함께 소개된다. 저자가 추천하는 연주 버전을 곁들여 들을 수 있도록 구성해, 책 읽기와 음악 감상이 동시에 이뤄지는 형태다. 출판사는 “클래식을 어렵게 느끼는 40대 전후 독자들이, 글과 음악을 통해 베토벤을 일상 속에서 다시 만나는 출발점이 되기를 바란다”고 밝혔다.
