태안화력 1호 30년 만 가동 중단…‘특별법 통과’ 집중
한국서부발전 태안화력발전소 1호기가 1995년 첫 불을 밝힌 지 30여년 만에 가동이 중단됐다.
도에 따르면 태안화력 1호기 발전 종료 기념식이 31일 서부발전 태안발전본부에서 김태흠 충남지사와 김성환 기후에너지환경부 장관, 발전사 임직원, 주민 등 200여명이 참석한 가운데 열렸다.
태안군 원북면 일원에 위치한 태안화력 1호기는 1995년 6월 1일 가동을 시작해 이날까지 30년 6개월 동안 전력을 생산해왔다. 전국 석탄화력발전소 가운데 일곱 번째로 폐지됐으며, 충남에서는 2020년 보령화력 1·2호기에 이은 세 번째 폐지 사례다.
도는 석탄화력발전 폐지로 인한 인구 감소와 지역경제 침체에 대응하기 위해 ‘석탄화력발전 폐지지역 지원 특별법’ 제정과 ‘정의로운 전환 특구 지정’ 등 대응 사업 추진에 집중할 예정이다.
김태흠 지사는 “기금 신설과 특구 지정, 고용 안정 등을 골자로 하는 석탄화력발전 폐지지역 지원 특별법 제정을 강력히 요청해 왔다”며 “하루빨리 특별법 제정을 통해 석탄화력 폐지 지역에 대한 정당한 보상과 새로운 기회 보장이 이뤄져야 할 것”이라고 말했다.
김 지사는 이날 김성환 장관에게 석탄화력발전 폐지지역 지원 특별법 신속 제정, 해상풍력 전력계통용량 우선 사용권 부여, 전력자립률 기반 지역별 차등 전기요금제 시행, 청양·부여 지천 다목적댐 건설 추진 등 4개 현안에 대한 기후부의 지원을 요청했다.
또 석탄화력발전 폐지지역 지원 특별법과 관련해 발전 인프라 재활용 특례 부여, 신재생에너지 우선 보급·육성, 정의로운 전환 특구 우선 지정, 실질적인 인센티브 지원 등 도의 의견을 반영해 줄 것을 당부했다.
김 지사는 “정부와 협의해 태안을 정의로운 전환 특구로 지정받고 해상풍력 등 대체 발전·산업을 육성할 것”이라며 “화력발전 폐지가 지역의 위기가 아닌, 새로운 번영의 기회가 될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
충남 석탄화력발전소는 보령화력에 이어 이날 태안화력 1호기 폐지에 따라 28기로 줄게 됐다.
홍성=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
