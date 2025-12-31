시사 전체기사

인천시, 검단신도시 I-MOD 버스 한시 연장…2026년 6월까지

입력:2025-12-31 10:07
검단신도시 I-MOD 버스. 인천시 제공

인천시는 검단신도시 입주민들의 대중교통 편의 증진을 위해 현재 운영 중인 수요응답형(I-MOD) 버스를 2026년 6월까지 한시적으로 연장 운영한다고 31일 밝혔다.

검단신도시 I-MOD 버스는 출·퇴근 시간대에는 정규 5개 노선으로 운행된다. 출·퇴근 시간대 외에는 이용자가 호출하면 운행 플랫폼이 최적 경로를 산출해 지정 정류장으로 이동한 뒤 목적지까지 신속하게 운송하는 맞춤형 교통서비스로 운영된다.

시는 지난 2021년 9월부터 검단신도시 초기 입주민들의 교통 불편 해소를 위해 ‘검단신도시 광역교통 개선대책’에 반영된 I-MOD 버스를 운영해 왔다. 당초 운영은 올해 말 종료될 예정이었다.

그러나 2026년 하반기부터 검단신도시 시내버스 노선 신설 3개, 조정 2개와 광역버스 증차 5대가 단계적으로 추진될 예정인 점, 그동안 요금 인하와 정류장 확대 등 서비스 개선으로 이용 만족도가 높게 나타난 점 등을 종합적으로 고려해 한시적 연장 운영을 결정했다. 이 과정에서 시는 사업시행자인 인천도시공사(iH)와 한국토지주택공사(LH)의 적극적인 협조를 이끌어냈다.

이번 한시적 연장 운영에 따른 추가 사업비는 약 8억원이다. 사업시행자인 iH와 LH가 공동 부담할 계획이다. I-MOD 버스로는 총 6대(16인승)가 투입된다. 오전·오후 6시부터 8시30분까지 출·퇴근 시간대에는 5대가 4개 권역을 순환 운행한다. 1대는 I-MOD 버스로 검단신도시 내부 이동을 지원한다. 출·퇴근 시간대 외에는 6대 모두 I-MOD 버스로 전환된다.

장철배 시 교통국장은 “이번 I-MOD 버스의 한시적 연장 운영으로 검단신도시 주민들의 출·퇴근은 물론 일상 이동 편의가 크게 향상될 것”이라고 말했다.

인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr

