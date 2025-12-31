인천시, 검단신도시 I-MOD 버스 한시 연장…2026년 6월까지

검단신도시 I-MOD 버스. 인천시 제공

시는 지난 2021년 9월부터 검단신도시 초기 입주민들의 교통 불편 해소를 위해 ‘검단신도시 광역교통 개선대책’에 반영된 I-MOD 버스를 운영해 왔다. 당초

올해 말 종료될 예정이었다.

그러나 2026년 하반기부터 검단신도시 시내버스 노선 신설 3개, 조정 2개와 광역버스 증차 5대가 단계적으로 추진될 예정인 점, 그동안 요금 인하와 정류장 확대 등 서비스 개선으로 이용 만족도가 높게 나타난 점 등을 종합적으로 고려해 한시적 연장 운영을 결정했다. 이 과정에서 시는 사업시행자인

인천도시공사(iH)와 한국토지주택공사(LH)의 적극적인 협조를 이끌어냈다.