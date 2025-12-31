부산 환경산업 5년 연속 성장… 고용·투자·기술 함께 늘었다
전국 유일 전수조사서 구조 전환 확인
매출 조정 속 미래 투자 확대 뚜렷
녹색 산업 중심 체질 개선 본격화
부산의 환경산업이 5년 연속 성장세를 이어가며 사업체 확대를 넘어 고용과 투자, 기술 인력이 함께 늘어나는 구조 전환 단계에 접어든 것으로 나타났다.
부산시는 종사자 1인 이상 환경사업체를 대상으로 벌인 ‘2024년 부산환경산업조사’ 결과를 31일 공표했다. 이 조사는 환경사업체 전체를 전수 조사한 전국 유일의 국가승인 통계로, 부산 환경산업의 구조 변화를 종합적으로 보여주는 지표로 활용된다.
조사 결과 지난해 기준 부산의 환경산업 사업체 수는 8102개로 전년 대비 3.8% 증가했다. 환경 부문 종사자는 3만7423명으로 5.7% 늘었고, 환경 부문 매출은 9조2203억원, 수출은 1조2240억원으로 집계됐다. 자원순환 관리 분야가 전체의 45.3%를 차지해 가장 큰 비중을 보였으며, 물관리와 지속 가능 환경, 대기 관리 분야도 고르게 성장했다.
최근 5년간 추이를 보면 구조 변화는 더욱 뚜렷하다. 사업체 수는 2020년 6007개에서 지난해 8102개로 34.9% 늘었고, 환경 부문 종사자는 같은 기간 2만9003명에서 3만7423명으로 29.0% 증가했다. 사업체당 평균 매출액도 8억9800만원에서 11억3800만원으로 26.7% 늘면서 산업 규모 확대와 함께 생산성과 부가가치 수준도 개선된 것으로 분석됐다.
특히 지난해에는 미래 경쟁력 확보를 위한 투자가 크게 늘었다. 환경산업 투자액은 3208억원으로 전년 대비 80.3% 증가했고, 환경기술 인력도 5675명으로 22.7% 확대됐다. 환경 부문 매출이 소폭 감소했음에도 불구하고, 시장 조정 국면 속에서 토지와 설비 투자, 기술 인력 확충이 이어지며 산업 구조 전환이 진행되고 있다는 해석이 나온다.
지역별로는 강서구가 사업체와 고용, 매출과 수출에서 가장 높은 비중을 차지하며 핵심 거점으로 자리 잡았다. 동시에 북구와 동래구 등에서 사업체가 늘고, 남구와 강서구를 중심으로 종사자 증가세가 나타나 산업 기반이 지역 전반으로 확산하는 흐름도 확인됐다.
시는 이번 조사 결과를 토대로 자금과 기술 지원을 강화해 환경산업의 질적 성장을 지속적으로 뒷받침할 계획이다.
부산=윤일선 기자 news8282@kmib.co.kr
