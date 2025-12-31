가천대 길병원 임직원 모여 해성보육원에 성금 전달

성금 전달. 길병원 제공

소아청소년과와 신생아집중치료실 의료진들의 기부금 전달은 이날 이뤄졌다. 신생아집중치료실 간호사들을 주축으로 한 의료진들은 지난 22일부터 24일까지 부서 휴게실에서 직원들이 기부한 물품을 경매 형식으로 판매하는 바자회를 열어 기부금을 조성했다.