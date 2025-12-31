피 묻은 옷 갈아입히고 신고하자 또 폭행…100만 유튜버의 최후
여자친구를 폭행하고 경찰 신고 취소를 강요한 혐의로 재판에 넘겨진 먹방(먹는 방송) 유명 유튜버가 2심에서도 징역형 집행유예를 선고받았다.
31일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사2-2부는 지난달 주거침입·폭행·협박 등 혐의로 기소된 유튜버 웅이(본명 이병웅)에게 원심과 같은 징역 10개월에 집행유예 2년, 200시간의 사회봉사를 선고했다.
그는 2023년 2월 여자친구의 집에서 다투다가 폭행한 혐의를 받는다. 경찰에 신고하자 폭행을 이어가며 신고 취소를 강요하고, 경찰차 사이렌 소리가 들리자 세수시키고 피 묻은 옷을 갈아입게 한 것으로 조사됐다. 사건 두 달쯤 전 여자친구가 집 도어락 비밀번호를 바꿨는데도 열쇠공을 불러 무단으로 침입한 혐의도 있다.
유튜버 웅이는 1심에서 폭행·협박한 적이 없다고 주장했으나 재판부는 피해자의 진술이 일관되고 신빙성이 있다며 대부분 혐의를 유죄로 인정했다. 1심 형이 가볍다는 검사 측 주장에 대해서는 “원심 형량을 변경할 만한 새로운 사정을 찾을 수 없다”며 항소를 기각했다.
유튜버 웅이는 먹방을 주요 콘텐츠로 활동해온 유튜버로 한때 100만명이 넘는 구독자를 보유했었다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
