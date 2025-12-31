‘쏘카’ 이재웅 돌아온다…6년 만에 이사회 의장으로
이재웅 전 쏘카 대표가 6년 만에 경영 일선에 복귀한다. 내년 3월 정기 주주총회를 거쳐 쏘카 이사회 의장으로 돌아올 전망이다. 주력 사업인 차량 공유 사업의 경쟁력 강화와 조직 혁신을 이끄는 직책도 맡는다.
31일 쏘카에 따르면 박재욱 대표는 지난 29일 성동구 본사에서 열린 타운홀 미팅에서 이 같은 내용을 밝혔다. 이 전 대표는 이사회 의장으로 복귀하면서 경영 전반의 큰 방향성을 제시하는 동시에 카셰어링 서비스 강화와 조직 혁신을 담당할 예정이다.
쏘카 관계자는 “박 대표는 쏘카의 미래 성장동력을 설계하고 이 전 대표는 쏘카의 본업인 카셰어링의 기틀을 단단히 다져주는 원팀 체제로 갈 예정”이라고 말했다.
이 전 대표는 2020년 3월 이른바 ‘타다 금지법’으로 불리는 여객자동차운수사업법 개정안이 국회를 통과한 뒤 쏘카 대표직에서 물러났다. 이후 2023년 6월 대법원이 이 전 대표와 박 대표 등에게 무죄를 확정했다.
박민지 기자 pmj@kmib.co.kr
