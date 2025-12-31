‘쏘카’ 이재웅 돌아온다…6년 만에 이사회 의장으로

이재웅 전 쏘카 대표. 연합뉴스

이재웅 전 쏘카 대표가 6년 만에 경영 일선에 복귀한다. 내년 3월 정기 주주총회를 거쳐 쏘카 이사회 의장으로 돌아올 전망이다. 주력 사업인 차량 공유 사업의 경쟁력 강화와 조직 혁신을 이끄는 직책도 맡는다.