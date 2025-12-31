“연봉 5000만원” 병력난에 1년 군 체험 꺼낸 ‘이 나라’
병력 부족에 직면한 영국이 25세 미만 청년을 대상으로 한 ‘1년 유급 군 체험 프로그램’을 도입한다.
30일(현지시간) CNN 등 외신에 따르면 영국 정부는 내년 3월부터 ‘군 기초 훈련 프로그램(Armed Forces Foundation Scheme)’을 시행하기로 했다. 참여자는 육·해·공군 가운데 한 곳에 배치돼 1년간 복무하며 기본적인 군사 훈련을 받게 된다.
이번 제도는 고등학교 졸업 이후 진로를 정하지 못했거나 학업·취업 사이에서 방향을 고민하는 청년층을 주요 대상으로 한다. 단순한 군 체험을 넘어 급여를 받으며 사회에 필요한 역량을 기를 수 있도록 설계됐다는 게 정부의 설명이다.
훈련 과정에는 군사 교육뿐 아니라 물류·공학·공급망 관리 등 민간 분야에서도 활용 가능한 기술 교육이 포함된다. 문제 해결 능력과 팀워크, 리더십을 강화하는 프로그램도 함께 운영될 예정이다.
급여와 세부 훈련 내용은 아직 최종 확정되지 않았지만, 일반 병사 초봉 수준인 연 2만6000파운드(약 5000만원)가 지급될 것으로 알려졌다. 정부는 초기에는 150명 규모로 시범 운영한 뒤, 향후 참여 인원을 1000명 이상으로 늘릴 계획이다.
이 같은 정책 배경에는 심화되는 병력 부족 문제가 있다. 영국은 1960년 의무복무제를 폐지한 이후 모병제를 유지해왔지만 최근 약 10년간 목표 인원을 채우지 못하고 있다. 올해 10월 기준 정규군 규모는 약 13만7000명으로 집계됐다.
실제로 지난해에는 당시 집권 여당이 조기 총선을 앞두고 ‘의무복무제 부활’ 가능성을 검토할 만큼 병력난이 심각하다는 평가가 나왔다. 영국 하원 국방위원회 역시 인력과 장비 부족이 해소되지 않을 경우 고강도 분쟁에 대응하기 어렵다는 경고를 내놓은 바 있다. 현재 영국군은 8명이 전역할 때 5명만 새로 충원되는 구조로 인력 유출 속도가 빠른 상황이다.
존 힐리 영국 국방장관은 이번 제도에 대해 “젊은 세대가 군을 통해 기술과 경험을 쌓고, 국방의 새로운 미래를 함께 만들어가는 계기가 될 것”이라고 밝혔다.
CNN은 이번 영국의 시도가 호주가 운영 중인 ‘ADF 갭 이어(Gap Year)’ 제도를 모델로 한 것이라고 전했다. 호주는 고교 졸업생을 대상으로 한 군 체험 프로그램을 10년 넘게 운영해왔으며, 프랑스와 독일 등 유럽 주요국 역시 청년층의 군 참여를 확대하기 위한 유사한 제도를 도입하고 있다.
