“서열 가려보자” 강남 한복판서 여고생 몸싸움…흉기까지

서울 강남경찰서는 SNS에서 만난 지인과 싸우다가 흉기를 휘두른 여고생을 특수상해 혐의로 입건해 조사 중이라고 30일 밝혔다.

서울 강남 한복판에서 SNS로 알게 된 10대 청소년들이 다투던 중 한 명이 흉기까지 휘두르는 사건이 발생했다 .10대 A양은 지난 28일 오후 7시50분쯤 강남구 논현동에서 10대 B양과 시비 끝에 흉기를 휘둘러 B양을 다치게 한 혐의를 받는다.B양은 목을 다쳐 인근 병원에 옮겨졌으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.두 사람은 SNS를 통해 알게 된 사이로 이전에도 몸싸움했다가 ‘서열을 가리자’며 다시 만나 싸운 것으로 전해졌다.경찰은 이들이 쌍방폭행을 한 것으로 보고 B양도 폭행 혐의로 입건해 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.백재연 기자 energy@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지