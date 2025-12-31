“서열 가려보자” 강남 한복판서 여고생 몸싸움…흉기까지
서울 강남 한복판에서 SNS로 알게 된 10대 청소년들이 다투던 중 한 명이 흉기까지 휘두르는 사건이 발생했다 .
서울 강남경찰서는 SNS에서 만난 지인과 싸우다가 흉기를 휘두른 여고생을 특수상해 혐의로 입건해 조사 중이라고 30일 밝혔다.
10대 A양은 지난 28일 오후 7시50분쯤 강남구 논현동에서 10대 B양과 시비 끝에 흉기를 휘둘러 B양을 다치게 한 혐의를 받는다.
B양은 목을 다쳐 인근 병원에 옮겨졌으나 생명에는 지장이 없는 것으로 전해졌다.
두 사람은 SNS를 통해 알게 된 사이로 이전에도 몸싸움했다가 ‘서열을 가리자’며 다시 만나 싸운 것으로 전해졌다.
경찰은 이들이 쌍방폭행을 한 것으로 보고 B양도 폭행 혐의로 입건해 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.
