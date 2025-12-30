가평 자라섬 ‘2027 경기정원문화박람회’ 개최지 선정
다섯 번째 도전 끝 결실
경기 가평군은 자라섬 정원이 다섯 번째 도전 끝에 ‘2027 제15회 경기정원문화박람회’ 개최지로 최종 선정됐다고 30일 밝혔다.
경기정원문화박람회는 경기도와 시·군이 공동 주최하는 전국 최초의 정원 전문 박람회로, 2010년부터 생태·환경·문화가 융합된 정원문화를 확산하며 지역 브랜드 가치를 높여왔다. 가평 자라섬은 이번 선정으로 2027년 박람회 개최지로서 정원문화 중심지로의 도약 발판을 마련하게 됐다.
자라섬은 2025년 10월 경기도 제2호 지방정원으로 등록된 생태·문화 복합 공간으로, 가평군은 그동안 지속적으로 박람회 유치를 추진해 왔다. 이번 선정은 다섯 차례 도전 끝에 이뤄진 성과로, 지역의 정원 인프라와 행정 역량이 함께 인정받았다는 평가다.
가평군은 ‘43, 자라 정원, 강(江)과 꽃, 정원이 되어라’를 주제로 시민정원과 작가정원, 탄소중립 정원 등 총 43개 정원 조성 계획을 제시했다. 이와 함께 꽃 페스타와 재즈페스티벌 등 기존 관광축제와의 연계, 북한강 위 자라나루 카페를 활용한 체험형 프로그램 등을 강점으로 내세웠다.
심사 과정에서는 자라섬이 지닌 자연경관과 기존 정원 기반 시설, 수도권과의 접근성이 높은 평가를 받았으며, 전담 조직 신설과 홍수 대응, 교통 대책 등 구체적인 행정 준비 계획 역시 실행력을 갖춘 점으로 인정받았다.
가평군은 이번 박람회를 계기로 지방정원과 정원박람회의 시너지를 극대화해 자라섬을 국가정원으로 발전시키고, 정원산업 육성과 지역경제 활성화를 동시에 추진한다는 방침이다.
서태원 가평군수는 “자라섬 정원은 조경을 넘어 생태복원과 문화 콘텐츠가 결합된 공간”이라며 “2027 경기정원문화박람회를 계기로 지방정원과 박람회의 시너지를 극대화해 자라섬을 국가정원으로 도약시키겠다”고 밝혔다.
가평=박재구 기자 park9@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사