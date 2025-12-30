경과원 파주 이전 지원 본격화…파주시·경과원·LH 협약 체결
경기도경제과학진흥원의 파주시 이전을 앞두고 파주시와 경과원, 한국토지주택공사가 직원 주거 안정을 위한 업무협약을 체결했다.
파주시는 30일 경기도경제과학진흥원과 한국토지주택공사 경기북부지역본부와 함께 경과원 파주시 이전에 따른 공공임대주택 생활관 지원을 위한 3자 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 경과원의 단계적 이전 과정에서 직원들의 주거 부담을 완화하고 안정적인 정주환경을 조성하기 위한 협력 방안의 일환이다.
협약에 따라 한국토지주택공사는 운정신도시 내 공공임대주택 가운데 보유 중인 공실 일부를 생활관 용도로 활용하는 방안을 검토하며, 파주시는 입주 절차와 행정 전반에 대한 지원을 담당한다. 경과원은 입주 대상자 선정과 운영 관리 등 내부 절차를 마련해 실제 입주가 원활히 이뤄질 수 있도록 준비할 계획이다.
이번 협약을 통해 세 기관은 이전에 따른 주거지 이동 비용과 생활 불편을 최소화하고, 직원들이 파주에 안정적으로 정착할 수 있는 여건을 조성하는 데 공동으로 나선다는 방침이다.
파주시는 향후 실무협의체를 구성해 생활관 공급 세대수와 입주 기준 등 세부 사항을 조율한 뒤, 경과원 직원들의 신속한 거주 이전을 지원하는 절차에 착수할 예정이다.
김경일 파주시장은 “경과원 직원들이 파주에서 안심하고 생활할 수 있도록 실질적인 지원을 제공하는 계기가 되길 바란다”며 “기관 이전이 지역과 상생하는 성공 사례로 자리 잡을 수 있도록 적극 협력하겠다”고 말했다.
김현곤 경기도경제과학진흥원장은 “직원들의 주거 안정은 기관 이전의 성패를 좌우하는 중요한 요소”라며 “이번 협약을 계기로 세 기관의 협력체계가 지속적으로 발전하길 기대한다”고 밝혔다.
임수정 한국토지주택공사 경기북부지역본부 주거복지사업처장은 “공공임대주택 공실을 활용해 지역 현안 해결에 기여하는 것은 공공기관의 책무”라며 “사회적 가치 실현을 위해 적극 협력하겠다”고 전했다.
