대한안전교육협회, 경기도 공공기관 안전책임자 교육
최신 법령·중대재해 대응 실무 교육 진행
강화된 산업안전보건법과 중대재해처벌법 시행에 대응해 대한안전교육협회가 경기도청에서 도내 공공기관 안전보건관리책임자들을 대상으로 실무 중심 직무교육을 실시했다.
대한안전교육협회는 최근 경기도청에서 도내 공공기관 및 산하기관 안전보건관리책임자와 담당자들을 대상으로 ‘안전보건관리책임자 대상 직무교육’을 진행했다고 31일 밝혔다.
이번 교육은 개정·강화된 산업안전보건법과 중대재해처벌법의 주요 의무 사항을 중심으로, 공공기관이 현장에서 즉시 적용할 수 있는 대응 역량 강화에 초점을 맞췄다.
교육 과정은 중대재해처벌법 핵심 의무 조항 이해, 산업재해 사고 원인 분석, 조직 내 안전관리 체계 구축 방안, 현장 중심 점검 및 개선 프로세스, 직원 안전 심리와 행동 기반 예방 전략 등 실무 활용도가 높은 내용으로 구성됐다. 특히 실제 산업현장에서 발생한 사고 사례와 법적 대응 기준을 중심으로 설명해 참가자들의 이해도를 높였다.
강의를 맡은 협회 소속 교육 전문 강사는 “안전보건교육은 이론 전달에 그치지 않고, 현장에서 바로 실행할 수 있는 구체적인 지침을 제공하는 것이 중요하다”며 “안전보건관리책임자는 경영진과 현장을 연결하는 핵심 역할을 수행하는 만큼, 지속적인 교육과 훈련을 통해 법적 책임 이행 역량을 높여야 한다”고 강조했다.
교육 현장에서는 국내 산업재해 통계와 함께 도내 기관에서 발생한 사례를 익명으로 공유하고, 공공기관 특성을 반영한 맞춤형 대응 전략도 제시됐다. 아울러 교육 이후 기관별 실습형 프로그램과 연계하는 방안에 대한 논의도 함께 이뤄졌다.
정성호 대한안전교육협회장은 “공공기관이 민간보다 앞서 안전문화를 정착시키는 것이 중요하다”며 “현장 중심의 안전관리 체계를 확립할 수 있도록 정기 교육과 체험형 훈련을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 대한안전교육협회는 공공기관과 기업을 대상으로 안전보건관리자 전문교육과 VR·키오스크 기반 체험형 안전훈련 프로그램 등 다양한 안전 역량 강화 솔루션을 제공하고 있으며, 관련 문의는 협회 공식 홈페이지와 유선전화를 통해 확인할 수 있다.
