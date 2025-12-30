중부해경청 신청사 착공…2027년말 준공
중부지방해양경찰청은 30일 경기 시흥시 배곧동 신청사 부지에서 청사 신축 착공식을 개최했다.
이날 착공식은 향후 중부권 해양 치안 환경을 개선하고 전문적인 해양 안전 서비스를 제공할 중부해경청 신청사 건립을 알리기 위해 마련됐다.
착공식에는 임병택 시흥시장, 시흥시의회 의장, 중부해경청 정책자문위원 등 주요 초청 인사를 비롯해 중부해경청장 등 내부 직원 등 약 80여명이 참석했다.
착공식은 청사 신축 경과보고를 시작으로 기념사와 축사 등 공식행사, 시삽식 순으로 진행됐다. 이후 건설 현장 무사고와 근로자 안전을 기원하는 안전기원제도 함께 열렸다.
중부해경청 신청사는 배곧동 302의1에 자리할 예정이다. 오는 2027년 말까지 준공을 목표로 공사가 진행된다. 부지면적은 2만6447㎡, 건물 연면적은 8993㎡다. 본관동(지하 1층∼지상 4층)을 중심으로 민원동과 어린이집 등이 함께 마련된다. 지역주민 누구나 이용할 수 있는 개방형 공간을 확충해 ‘열린청사’로 조성된다.
박재화 중부해경청장은 “신청사 건립은 보다 안전한 바다와 강한 해양경찰로 도약하기 위한 초석이 될 것”이라며 “효율적 업무 공간 환경을 조성해 맡은 바 임무에 더욱 집중할 수 있도록 하겠다”고 말했다.
한편, 중부해경청은 현재 인천 연수구 송도국제도시 IBS타워 건물 일부를 빌려 임시청사로 사용 중이다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
